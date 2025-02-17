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Пушилин рассказал о прорыве ВСУ на Красноармейском направлении
Пушилин рассказал о прорыве ВСУ на Красноармейском направлении - 17.02.2025, ПРАЙМ
Пушилин рассказал о прорыве ВСУ на Красноармейском направлении
Добавлены подробности (4 абзац), бэкграунд (5 абзац). | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T00:01+0300
2025-02-17T00:01+0300
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Добавлены подробности (4 абзац), бэкграунд (5 абзац).
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Вооруженные силы России "разрезают" оборону противника на красноармейском направлении, на нескольких участках удалось выйти на трассу Красноармейск - Константиновка, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Что касается красноармейского направления, мы видим разрезание обороны противника, разрезание группировки врага. Видим выходы на нескольких участках на важную трассу Красноармейск - Константиновка. Поэтому видим определенного рода успехи", - сказал Пушилин, соответствующая видеозапись опубликована в его Telegram-канале.
По его словам, для противника удержаться на этом направлении "критически важно".
Глава республики также сообщил о продвижении российских военных на великоновоселковском направлении, где "идет борьба за каждую лесополосу".
Красноармейск (украинское название Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Константиновка находится на севере ДНР в 55 километрах от Донецка. В городе находится крупный транзитный железнодорожный узел. Об освобождении Великой Новоселки в ДНР Минобороны РФ сообщало 26 января.
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россия, общество , донецк, украина, рф, денис пушилин, минобороны рф
РОССИЯ, Экономика, Общество , Донецк, УКРАИНА, РФ, Денис Пушилин, Минобороны РФ
Пушилин рассказал о прорыве ВСУ на Красноармейском направлении
Пушилин: ВС России "разрезают" оборону противника на Красноармейском направлении
Добавлены подробности (4 абзац), бэкграунд (5 абзац).
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Вооруженные силы России "разрезают" оборону противника на красноармейском направлении, на нескольких участках удалось выйти на трассу Красноармейск - Константиновка, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Что касается красноармейского направления, мы видим разрезание обороны противника, разрезание группировки врага. Видим выходы на нескольких участках на важную трассу Красноармейск - Константиновка. Поэтому видим определенного рода успехи", - сказал Пушилин, соответствующая видеозапись опубликована в его Telegram-канале.
По его словам, для противника удержаться на этом направлении "критически важно".
Глава республики также сообщил о продвижении российских военных на великоновоселковском направлении, где "идет борьба за каждую лесополосу".
Красноармейск (украинское название Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Константиновка находится на севере ДНР в 55 километрах от Донецка. В городе находится крупный транзитный железнодорожный узел. Об освобождении Великой Новоселки в ДНР Минобороны РФ сообщало 26 января.