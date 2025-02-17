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Курс рубля на Мосбирже стабилизируется к юаню

Курс рубля на Мосбирже стабилизируется к юаню - 17.02.2025, ПРАЙМ

Курс рубля на Мосбирже стабилизируется к юаню

Курс рубля против юаня на Московской бирже с началом новой недели мало меняется в ожидании новых сигналов, преимущественно внешнеполитического характера, курс... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T16:50+0300

2025-02-17T16:50+0300

2025-02-17T16:51+0300

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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля против юаня на Московской бирже с началом новой недели мало меняется в ожидании новых сигналов, преимущественно внешнеполитического характера, курс замер около 12,5 рубля за юань, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.32 мск растёт на 2 копейки относительно предыдущего закрытия, до 12,50 рубля. При этом показатели свидетельствуют о пониженной активности торгов после выходных - в течение всего дня юань торгуется в относительно узком коридоре 12,42-12,55 рубля, а объем торгов расчетами "завтра" составляет 5,74 миллиарда юаней, что ниже аналогичного показателя предыдущей сессии. А юаневая ставка денежного рынка составляет 0,03% годовых по индикатору RUSFARCNY на Московской бирже (0,22% на предыдущих торгах). "Рубль после негативного старта быстро восстановился к юаню, но удержаться в умеренном плюсе не сумел и несет небольшие потери. Российская валюта консолидируется, амплитуда разнонаправленных движений уменьшается", - комментирует Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". Что же касается внебиржевого курса доллара, то для ориентира можно использовать значение торгуемого на Московской бирже однодневного (с автоматической пролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 92,95 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,436 (7,254 на форексе), то есть доллар на российском рынке торгуется "с премией" в 2,5%. На форексе доллар торгуется по 90,80 рубля. ПРОГНОЗЫ В ближайшее время волатильность на российском валютном рынке может остаться высокой, но в целом для дальнейшего выраженного укрепления рубля может понадобиться больше конкретики о перспективах развития внешнеполитической ситуации, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил журналистам, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков в понедельник вылетают в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд по поручению президента РФ Владимира Путина, они проведут встречу с представителями США. В оптимистичном сценарии предполагается консервативный вариант деэскалации: отмена санкций против РФ, введенных со второй половины ноября; улучшение ситуации с международными расчетами; уменьшение дисконтов для российской нефти, рассуждает Наталья Ващелюк из УК "Первая". "В этом сценарии ослабление рубля по сравнению с текущими уровнями будет менее масштабным, чем в базовом – до 103 рублей к концу 2025 года. Однако нужно еще раз отметить – неопределенность слишком высока, и многое будет зависеть от конкретных деталей соглашений, если они будут достигнуты", - говорит Ващелюк. Что же касается американской валюты, то к масштабному укреплению рубля на прошлой неделе, вероятно, следует относиться как к временному отклонению от фундаментально обоснованных уровней, считает Ващелюк. Если исходить из фактической ситуации, в которой пока нет конкретных договоренностей, то ориентиром остается базовый сценарий с курсом доллара 108-110 рублей к концу года, заключает она.

https://1prime.ru/20250217/dollar-854986213.html

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