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СБ ООН 17 февраля проведет заседание по Украине - 17.02.2025, ПРАЙМ
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СБ ООН 17 февраля проведет заседание по Украине
СБ ООН 17 февраля проведет заседание по Украине - 17.02.2025, ПРАЙМ
СБ ООН 17 февраля проведет заседание по Украине
Совет Безопасности ООН в понедельник, 17 февраля, по запросу России проведет заседание по Украине. | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T00:25+0300
2025-02-17T00:25+0300
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ООН, 17 фев – ПРАЙМ. Совет Безопасности ООН в понедельник, 17 февраля, по запросу России проведет заседание по Украине. Заседание запланировано на 10.00 по Нью-Йорку (17.00 мск). В качестве приглашенного РФ докладчика выступит основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс. Как анонсировал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, оно пройдет в связи с 10-й годовщиной принятия резолюции СБ, утвердившей Минский комплекс мер. Заседание, отмечал он, будет "хорошим поводом поговорить о провале превентивной дипломатии из-за действий западных спонсоров киевского режима". Примечательно, что заседание Совбеза по вопросу Украины в понедельник станет первым по соответствующей теме после телефонного разговора лидеров США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина.
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мировая экономика, рф, украина, нью-йорк, дональд трамп, владимир путин, оон, совбез
Экономика, Мировая экономика, РФ, УКРАИНА, Нью-Йорк, Дональд Трамп, Владимир Путин, ООН, Совбез
00:25 17.02.2025
 
СБ ООН 17 февраля проведет заседание по Украине

Совбез ООН 17 февраля по запросу России проведет заседание по Украине

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ООН, 17 фев – ПРАЙМ. Совет Безопасности ООН в понедельник, 17 февраля, по запросу России проведет заседание по Украине.
Заседание запланировано на 10.00 по Нью-Йорку (17.00 мск). В качестве приглашенного РФ докладчика выступит основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс.
Как анонсировал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, оно пройдет в связи с 10-й годовщиной принятия резолюции СБ, утвердившей Минский комплекс мер.
Заседание, отмечал он, будет "хорошим поводом поговорить о провале превентивной дипломатии из-за действий западных спонсоров киевского режима".
Примечательно, что заседание Совбеза по вопросу Украины в понедельник станет первым по соответствующей теме после телефонного разговора лидеров США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина.
 
ЭкономикаМировая экономикаРФУКРАИНАНью-ЙоркДональд ТрампВладимир ПутинООНСовбез
 
 
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