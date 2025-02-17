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Шольц на саммите в Париже: мы должны продолжать поддерживать Украину - 17.02.2025, ПРАЙМ
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Шольц на саммите в Париже: мы должны продолжать поддерживать Украину
Шольц на саммите в Париже: мы должны продолжать поддерживать Украину - 17.02.2025, ПРАЙМ
Шольц на саммите в Париже: мы должны продолжать поддерживать Украину
Евросоюз должен продолжать поддерживать Украину, Киев может в этом рассчитывать на Европу, заявил журналистам канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T21:18+0300
2025-02-17T21:18+0300
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БЕРЛИН, 17 фев - ПРАЙМ. Евросоюз должен продолжать поддерживать Украину, Киев может в этом рассчитывать на Европу, заявил журналистам канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя переговоры в рамках экстренного саммита в Париже. По его словам, проходящее во Франции мероприятие - "это необходимый, правильный и неформальный обмен мнениями в сложной ситуации для Европы". Политик уточнил, что лидеры стран Европы обсудили, как планируется поступить в ситуации с поддержкой Украины, а также по вопросу европейской безопасности. "Для нас совершенно ясно: мы должны продолжать поддерживать Украину. И Украина должна и может рассчитывать на нас в этом вопросе", - заявил Шольц."Мы приветствуем переговоры о мирном урегулировании. Но для нас… является очевидным, что это не должен быть навязанный мир, и Украина не должна принимать то, что ей просто представят", - добавил он.Политик уточнил, что в этом контексте ведется "очень тесная координация европейских действий с украинским президентом".Также Шольц заявил, что его смущают дебаты о развертывании войск на Украине, так как на данный момент не известны возможные варианты исхода мирных переговоров."Это совершенно преждевременно и совершенно неуместно начинать эту дискуссию сейчас. Я даже немного смущен этими дебатами, хочу сказать это совершенно открыто. Здесь обсуждают результаты мирных переговоров, которых не было, на которых Украина не сказала "да" и не сидела за столом… при этом все это происходит за спиной Украины", - сказал Шольц, отвечая на вопрос журналиста, готова ли будет ФРГ поучаствовать в развертывании войск на Украине после завершения боевых действий.Канцлер добавил, что сейчас неизвестно, каким будет итог возможных мирных переговоров."И для меня совершенно очевидно, что это неподходящая дискуссия в неправильное время и на неправильную тему", - отметил канцлер.
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украина, олаф шольц, германия, россия, европа, франция
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Олаф Шольц, ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, ЕВРОПА, ФРАНЦИЯ
21:18 17.02.2025
 
Шольц на саммите в Париже: мы должны продолжать поддерживать Украину

Шольц на саммите в Париже заявил о необходимости продолжать поддерживать Украину

© Фото : European UnionКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
© Фото : European Union
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БЕРЛИН, 17 фев - ПРАЙМ. Евросоюз должен продолжать поддерживать Украину, Киев может в этом рассчитывать на Европу, заявил журналистам канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя переговоры в рамках экстренного саммита в Париже.
По его словам, проходящее во Франции мероприятие - "это необходимый, правильный и неформальный обмен мнениями в сложной ситуации для Европы". Политик уточнил, что лидеры стран Европы обсудили, как планируется поступить в ситуации с поддержкой Украины, а также по вопросу европейской безопасности.
"Для нас совершенно ясно: мы должны продолжать поддерживать Украину. И Украина должна и может рассчитывать на нас в этом вопросе", - заявил Шольц.
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"Мы приветствуем переговоры о мирном урегулировании. Но для нас… является очевидным, что это не должен быть навязанный мир, и Украина не должна принимать то, что ей просто представят", - добавил он.
Политик уточнил, что в этом контексте ведется "очень тесная координация европейских действий с украинским президентом".
Также Шольц заявил, что его смущают дебаты о развертывании войск на Украине, так как на данный момент не известны возможные варианты исхода мирных переговоров.
"Это совершенно преждевременно и совершенно неуместно начинать эту дискуссию сейчас. Я даже немного смущен этими дебатами, хочу сказать это совершенно открыто. Здесь обсуждают результаты мирных переговоров, которых не было, на которых Украина не сказала "да" и не сидела за столом… при этом все это происходит за спиной Украины", - сказал Шольц, отвечая на вопрос журналиста, готова ли будет ФРГ поучаствовать в развертывании войск на Украине после завершения боевых действий.
Канцлер добавил, что сейчас неизвестно, каким будет итог возможных мирных переговоров.
"И для меня совершенно очевидно, что это неподходящая дискуссия в неправильное время и на неправильную тему", - отметил канцлер.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАОлаф ШольцГЕРМАНИЯРОССИЯЕВРОПАФРАНЦИЯ
 
 
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