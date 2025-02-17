https://1prime.ru/20250217/sholts-855011979.html

Шольц на саммите в Париже: мы должны продолжать поддерживать Украину

Шольц на саммите в Париже: мы должны продолжать поддерживать Украину - 17.02.2025, ПРАЙМ

Шольц на саммите в Париже: мы должны продолжать поддерживать Украину

Евросоюз должен продолжать поддерживать Украину, Киев может в этом рассчитывать на Европу, заявил журналистам канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T21:18+0300

2025-02-17T21:18+0300

2025-02-17T21:18+0300

спецоперация на украине

украина

олаф шольц

германия

россия

европа

франция

https://cdnn.1prime.ru/img/84193/83/841938370_0:201:3844:2363_1920x0_80_0_0_dd5972b0984181ebbb952f131a950af1.jpg

БЕРЛИН, 17 фев - ПРАЙМ. Евросоюз должен продолжать поддерживать Украину, Киев может в этом рассчитывать на Европу, заявил журналистам канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя переговоры в рамках экстренного саммита в Париже. По его словам, проходящее во Франции мероприятие - "это необходимый, правильный и неформальный обмен мнениями в сложной ситуации для Европы". Политик уточнил, что лидеры стран Европы обсудили, как планируется поступить в ситуации с поддержкой Украины, а также по вопросу европейской безопасности. "Для нас совершенно ясно: мы должны продолжать поддерживать Украину. И Украина должна и может рассчитывать на нас в этом вопросе", - заявил Шольц."Мы приветствуем переговоры о мирном урегулировании. Но для нас… является очевидным, что это не должен быть навязанный мир, и Украина не должна принимать то, что ей просто представят", - добавил он.Политик уточнил, что в этом контексте ведется "очень тесная координация европейских действий с украинским президентом".Также Шольц заявил, что его смущают дебаты о развертывании войск на Украине, так как на данный момент не известны возможные варианты исхода мирных переговоров."Это совершенно преждевременно и совершенно неуместно начинать эту дискуссию сейчас. Я даже немного смущен этими дебатами, хочу сказать это совершенно открыто. Здесь обсуждают результаты мирных переговоров, которых не было, на которых Украина не сказала "да" и не сидела за столом… при этом все это происходит за спиной Украины", - сказал Шольц, отвечая на вопрос журналиста, готова ли будет ФРГ поучаствовать в развертывании войск на Украине после завершения боевых действий.Канцлер добавил, что сейчас неизвестно, каким будет итог возможных мирных переговоров."И для меня совершенно очевидно, что это неподходящая дискуссия в неправильное время и на неправильную тему", - отметил канцлер.

https://1prime.ru/20250214/vens-854921773.html

украина

германия

европа

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, олаф шольц, германия, россия, европа, франция