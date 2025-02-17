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ОАЭ подпишут соглашение о зоне свободной торговли к середине 2025 года
ОАЭ подпишут соглашение о зоне свободной торговли к середине 2025 года - 17.02.2025, ПРАЙМ
ОАЭ подпишут соглашение о зоне свободной торговли к середине 2025 года
Соглашение о зоне свободной торговли с Объединенными Арабскими Эмиратами согласовано всеми странами-участниками ЕАЭС, сообщил первый вице-премьер России Денис... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T14:18+0300
2025-02-17T14:18+0300
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АБУ-ДАБИ, 17 фев - ПРАЙМ. Соглашение о зоне свободной торговли с Объединенными Арабскими Эмиратами согласовано всеми странами-участниками ЕАЭС, сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров. Он добавил, что подписание соглашения ожидается в середине года. "Соглашение полностью всеми странами-участниками ЕАЭС согласовано. Сейчас проходят внутригосударственные процедуры, и в середине года можно будет уже подписываться", - ответил Мантуров на вопрос о том, когда планируется подписать соглашение с ОАЭ о зоне свободной торговли.В декабре 2024 года глава Минэкономразвития России Максим Решетников сообщил о планах министерства подписать соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и ОАЭ в 2025 году.Решение о ведении переговоров по вопросу зоны свободной торговли с ОАЭ Евразийский совет принял в декабре 2022 года. За последующие два года состоялось в общей сложности четыре переговорных раунда.
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оаэ, абу-даби, еаэс, денис мантуров, мировая экономика
Политика, ОАЭ, Абу-Даби, ЕАЭС, Денис Мантуров, Мировая экономика
ОАЭ подпишут соглашение о зоне свободной торговли к середине 2025 года
Мантуров: страны ЕАЭС согласовали подписание соглашения о ЗСТ с ОАЭ
АБУ-ДАБИ, 17 фев - ПРАЙМ. Соглашение о зоне свободной торговли с Объединенными Арабскими Эмиратами согласовано всеми странами-участниками ЕАЭС, сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров. Он добавил, что подписание соглашения ожидается в середине года.
"Соглашение полностью всеми странами-участниками ЕАЭС согласовано. Сейчас проходят внутригосударственные процедуры, и в середине года можно будет уже подписываться", - ответил Мантуров на вопрос о том, когда планируется подписать соглашение с ОАЭ о зоне свободной торговли.
В декабре 2024 года глава Минэкономразвития России Максим Решетников сообщил о планах министерства подписать соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и ОАЭ в 2025 году.
Решение о ведении переговоров по вопросу зоны свободной торговли с ОАЭ Евразийский совет принял в декабре 2022 года. За последующие два года состоялось в общей сложности четыре переговорных раунда.
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