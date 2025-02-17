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Стармер рассказал, какие вопросы по Украине обсудит на встрече с Трампом - 17.02.2025, ПРАЙМ
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Стармер рассказал, какие вопросы по Украине обсудит на встрече с Трампом
Стармер рассказал, какие вопросы по Украине обсудит на встрече с Трампом - 17.02.2025, ПРАЙМ
Стармер рассказал, какие вопросы по Украине обсудит на встрече с Трампом
Глава британского правительства Кир Стармер заявил по итогам встречи европейских лидеров в Париже, что обсудит в ходе встречи с президентом Соединенных Штатов... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T23:36+0300
2025-02-17T23:36+0300
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МОСКВА, 17 фев -ПРАЙМ. Глава британского правительства Кир Стармер заявил по итогам встречи европейских лидеров в Париже, что обсудит в ходе встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом "ключевые элементы" долгосрочного мира на Украине. "На следующей неделе я направлюсь в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом Трампом и обсудить, что мы видим в качестве ключевых элементов долгосрочного мира", - сказал он.Заявление премьера Британии прозвучало на фоне ожидающейся встречи российской и американской делегаций в Эр-Рияде во вторник. Сообщалось, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков уже прибыли в Саудовскую Аравию, где состоятся двусторонние переговоры. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российскую сторону на встрече представят министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Они будут обсуждать с представителями Белого дома восстановление всего комплекса отношений между двумя странами, а также подготовку ко встрече лидеров государств и возможным переговорам по украинскому урегулированию. По данным телеканала CNN, в американскую делегацию в Эр-Рияде входят государственный секретарь Марко Рубио, помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и специальный посланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Перед вылетом в Саудовскую Аравию Лавров отметил, что предложение провести встречу исходило от Вашингтона, представители России хотят послушать своих коллег. По его словам, переговорные команды двух стран передадут итоги встречи в Эр-Рияде президентам, затем Владимир Путин и Дональд Трамп примут решение о дальнейших шагах. Путин и Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, в ходе которого, как сообщил Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине.
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украина, сша, великобритания, россия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ
23:36 17.02.2025
 
Стармер рассказал, какие вопросы по Украине обсудит на встрече с Трампом

Стармер заявил, что обсудит на встрече с Трампом "ключевые элементы" мира на Украине

© Unsplash/AXP PhotographyТауэрский мост, Лондон, Великобритания
Тауэрский мост, Лондон, Великобритания
© Unsplash/AXP Photography
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МОСКВА, 17 фев -ПРАЙМ. Глава британского правительства Кир Стармер заявил по итогам встречи европейских лидеров в Париже, что обсудит в ходе встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом "ключевые элементы" долгосрочного мира на Украине.
"На следующей неделе я направлюсь в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом Трампом и обсудить, что мы видим в качестве ключевых элементов долгосрочного мира", - сказал он.
Заявление премьера Британии прозвучало на фоне ожидающейся встречи российской и американской делегаций в Эр-Рияде во вторник. Сообщалось, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков уже прибыли в Саудовскую Аравию, где состоятся двусторонние переговоры.
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Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российскую сторону на встрече представят министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Они будут обсуждать с представителями Белого дома восстановление всего комплекса отношений между двумя странами, а также подготовку ко встрече лидеров государств и возможным переговорам по украинскому урегулированию.
По данным телеканала CNN, в американскую делегацию в Эр-Рияде входят государственный секретарь Марко Рубио, помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и специальный посланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Перед вылетом в Саудовскую Аравию Лавров отметил, что предложение провести встречу исходило от Вашингтона, представители России хотят послушать своих коллег. По его словам, переговорные команды двух стран передадут итоги встречи в Эр-Рияде президентам, затем Владимир Путин и Дональд Трамп примут решение о дальнейших шагах.
Путин и Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, в ходе которого, как сообщил Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСШАВЕЛИКОБРИТАНИЯРОССИЯ
 
 
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