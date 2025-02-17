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Банки после решения ЦБ по ключевой продолжили снижать ставки по вкладам

Банки после решения ЦБ по ключевой продолжили снижать ставки по вкладам - 17.02.2025, ПРАЙМ

Банки после решения ЦБ по ключевой продолжили снижать ставки по вкладам

Доходность вкладов в крупнейших российских банках продолжила снижение на фоне сохранения ключевой ставки на уровне 21%: после решения ЦБ ставки понизили два... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T21:23+0300

2025-02-17T21:23+0300

2025-02-17T21:23+0300

экономика

банки

ставка банка россии

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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Доходность вкладов в крупнейших российских банках продолжила снижение на фоне сохранения ключевой ставки на уровне 21%: после решения ЦБ ставки понизили два банка из топ-20, сообщил РИА Новости старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и проекту "Финуслуги" Игорь Алутин. "Ставки по вкладам в крупнейших российских банках продолжили снижение на фоне решения Банка России о сохранении ключевой ставки неизменной, но динамика снижения замедлилась... Мониторинг тарифов по состоянию на 17 февраля показал, что после решения ЦБ о сохранении ключевой ставки 14 февраля ставки понизили только два банка из топ-20. При этом общее число банков, снижавших ставки в феврале, осталось неизменным - на текущий момент их 14", - сказал Алутин. За неделю в период с 10 по 17 февраля ставки по вкладам понизили четыре банка. Сильнее всего снизилась доходность вкладов на 12 месяцев (на 0,11 процентного пункта в указанный период), полугодовые депозиты "потеряли" 0,09 процентного пункта, трехмесячные – 0,05 процентного пункта. По словам Алутина, неделей ранее (в период с 3 по 10 февраля) ставки опустились на 0,08-0,31 процентного пункта, а лидерами снижения были трехмесячные вклады. При этом наибольшая доходность зафиксирована в полугодовых депозитах (21,33%), ставки по трехмесячным вкладам также выше ключевой: 21,04%, ставки по годовым депозитам составляют 20,52%. "Если сравнивать размеры процентных ставок по вкладам с момента установления ключевой ставки в размере 21% (на заседании ЦБ 25 октября 2024 года), то следует отметить, что подавляющее большинство банков их повысили. Лишь у двух банков ставки по вкладам оказались ниже прошлогоднего уровня", - рассказал он. При этом на тот момент, то есть 25 октября 2024 года, лишь у пяти банков из топ-20 ставки по различным вкладам были на уровне ключевой (21%), а у двух банков - выше ключевой. А в настоящий момент ставки по депозитам выше ключевой предлагают 13 банков, заключил Алутин.

https://1prime.ru/20250214/stavka-854943996.html

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