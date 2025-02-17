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Минэкономразвития сообщило о росте числа турпоездок по России

Минэкономразвития сообщило о росте числа турпоездок по России - 17.02.2025, ПРАЙМ

Минэкономразвития сообщило о росте числа турпоездок по России

Количество туристических поездок по России за прошлый году, по оперативным данным, выросло более чем на 10%, в том числе за счет увеличения числа иностранных... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T18:22+0300

2025-02-17T18:22+0300

2025-02-17T18:22+0300

экономика

внутренний туризм

минэкономразвития рф

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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Количество туристических поездок по России за прошлый году, по оперативным данным, выросло более чем на 10%, в том числе за счет увеличения числа иностранных туристов на треть, при этом уточненные годовые данные Росстата будут в конце марта - ожидается более 91 миллиона, сообщает министерство экономического развития РФ. "Количество туристических поездок по стране в 2024 году, по оперативным данным, выросло более чем на 10%, в том числе за счет увеличения числа иностранных туристов на треть. Об этом министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил на заседании коллегии Минэкономразвития... При этом уточненные годовые данные Росстата по числу турпоездок будут в конце марта. Минэкономразвития ожидает выход на ранее прогнозируемую цифру - более 91 миллиона поездок", - говорится в сообщении. Лидерами по темпам прироста турпоездок стали Чечня, Тува, Ульяновская и Рязанская области, они продемонстрировали рост более 35%, отметили в пресс-релизе. Перечень же самых популярных направлений традиционно возглавили Москва, где за год число путешественников, останавливающихся в гостиницах, выросло на 7,6% - до 12,1 миллиона, и Краснодарский край, показавший рост на 14,4%, до 10 миллионов человек, добавили там. Третью строчку занял Санкт-Петербург, который за прошлый год посетили 6,4 миллиона туристов, показатель увеличился на 23,2%, уточнили в министерстве. "У нас сложилась хорошая синергия с представителями отрасли, с сенаторами, с регионами. Плотная работа, которая выражается в цифрах. За прошлый год, по оперативным данным, число турпоездок выросло более чем на 10%, в том числе иностранных туристов - на 35%. Это прямое следствие тех решений, которые были поддержаны президентом (РФ Владимиром Путиным - ред.) по электронным визам, по групповому "безвизу", - приводятся в сообщении слова Решетникова.

https://1prime.ru/20250208/turizm-854775769.html

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внутренний туризм, минэкономразвития рф