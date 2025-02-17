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В Турции заявили о готовности снизить ключевую ставку

В Турции заявили о готовности снизить ключевую ставку - 17.02.2025, ПРАЙМ

В Турции заявили о готовности снизить ключевую ставку

Центральный банк Турции готов принять меры в отношении рисков, которые могут возникнуть в процессе снижения ключевой ставки, сообщила газета Ekonomim со ссылкой | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T04:23+0300

2025-02-17T04:23+0300

2025-02-17T04:23+0300

банки

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экономика

турция

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реджеп тайип эрдоган

центральные банки

центральный банк

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АНКАРА, 17 фев - ПРАЙМ. Центральный банк Турции готов принять меры в отношении рисков, которые могут возникнуть в процессе снижения ключевой ставки, сообщила газета Ekonomim со ссылкой на заявления главы регулятора Фатиха Карахана, сделанные на конференции в Саудовской Аравии. Центральный банк Турции в январе снизил ключевую ставку до 45% с 47,5%. Ранее бывший главный экономист регулятора Хакан Кара заявлял, что на заседании в марте он снизит ставку вне зависимости от данных по инфляции в январе-феврале. "Фатих Карахан, глава Центрального банка Турецкой Республики, заявил, что они готовы принять меры против рисков, которые могут возникнуть в процессе снижения процентной ставки", - говорится в сообщении. Центральный банк Турции в конце декабря 2024 года впервые почти за два года снизил ключевую ставку - до 47,5% с 50%. Предыдущее снижение было в феврале 2023 года. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в сентябре 2024 года заявлял, что страна вступила в период устойчивого и значительного снижения высокой инфляции. В декабре он говорил, что тенденция снижения процентной ставки продолжится в 2025 году.

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