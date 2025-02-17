https://1prime.ru/20250217/turtsija-854980305.html
В Турции заявили о готовности снизить ключевую ставку
В Турции заявили о готовности снизить ключевую ставку - 17.02.2025, ПРАЙМ
В Турции заявили о готовности снизить ключевую ставку
Центральный банк Турции готов принять меры в отношении рисков, которые могут возникнуть в процессе снижения ключевой ставки, сообщила газета Ekonomim со ссылкой | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T04:23+0300
2025-02-17T04:23+0300
2025-02-17T04:23+0300
банки
финансы
экономика
турция
саудовская аравия
реджеп тайип эрдоган
центральные банки
центральный банк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854980305.jpg?1739755408
АНКАРА, 17 фев - ПРАЙМ. Центральный банк Турции готов принять меры в отношении рисков, которые могут возникнуть в процессе снижения ключевой ставки, сообщила газета Ekonomim со ссылкой на заявления главы регулятора Фатиха Карахана, сделанные на конференции в Саудовской Аравии.
Центральный банк Турции в январе снизил ключевую ставку до 45% с 47,5%. Ранее бывший главный экономист регулятора Хакан Кара заявлял, что на заседании в марте он снизит ставку вне зависимости от данных по инфляции в январе-феврале.
"Фатих Карахан, глава Центрального банка Турецкой Республики, заявил, что они готовы принять меры против рисков, которые могут возникнуть в процессе снижения процентной ставки", - говорится в сообщении.
Центральный банк Турции в конце декабря 2024 года впервые почти за два года снизил ключевую ставку - до 47,5% с 50%. Предыдущее снижение было в феврале 2023 года. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в сентябре 2024 года заявлял, что страна вступила в период устойчивого и значительного снижения высокой инфляции. В декабре он говорил, что тенденция снижения процентной ставки продолжится в 2025 году.
турция
саудовская аравия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, турция, саудовская аравия, реджеп тайип эрдоган, центральные банки, центральный банк
Банки, Финансы, Экономика, ТУРЦИЯ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Реджеп Тайип Эрдоган, центральные банки, Центральный банк
В Турции заявили о готовности снизить ключевую ставку
Ekonomim: ЦБ Турции готов принять меры против рисков снижения ключевой ставки
АНКАРА, 17 фев - ПРАЙМ. Центральный банк Турции готов принять меры в отношении рисков, которые могут возникнуть в процессе снижения ключевой ставки, сообщила газета Ekonomim со ссылкой на заявления главы регулятора Фатиха Карахана, сделанные на конференции в Саудовской Аравии.
Центральный банк Турции в январе снизил ключевую ставку до 45% с 47,5%. Ранее бывший главный экономист регулятора Хакан Кара заявлял, что на заседании в марте он снизит ставку вне зависимости от данных по инфляции в январе-феврале.
"Фатих Карахан, глава Центрального банка Турецкой Республики, заявил, что они готовы принять меры против рисков, которые могут возникнуть в процессе снижения процентной ставки", - говорится в сообщении.
Центральный банк Турции в конце декабря 2024 года впервые почти за два года снизил ключевую ставку - до 47,5% с 50%. Предыдущее снижение было в феврале 2023 года. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в сентябре 2024 года заявлял, что страна вступила в период устойчивого и значительного снижения высокой инфляции. В декабре он говорил, что тенденция снижения процентной ставки продолжится в 2025 году.