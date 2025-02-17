https://1prime.ru/20250217/tusk-855013111.html

Премьер Польши сообщил об отсутствии решений по итогам саммита в Париже

Премьер Польши сообщил об отсутствии решений по итогам саммита в Париже - 17.02.2025, ПРАЙМ

Премьер Польши сообщил об отсутствии решений по итогам саммита в Париже

Экстренный саммит в Париже, куда съехались ряд европейских лидеров, по итогам не принял никаких решений по Украине, сообщил журналистам глава польского... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T22:12+0300

2025-02-17T22:12+0300

2025-02-17T22:29+0300

спецоперация на украине

украина

франция

польша

дональд туск

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ВАРШАВА, 17 фев – ПРАЙМ. Экстренный саммит в Париже, куда съехались ряд европейских лидеров, по итогам не принял никаких решений по Украине, сообщил журналистам глава польского правительства Дональд Туск после окончания мероприятия. "Такие встречи не заканчиваются решениями. Это не орган, который мог принимать решения", - сказал премьер. Он отметил, что присутствующие лишь согласились с необходимостью тесного сотрудничества в решении украинского вопроса."Для меня важно, и я могу это публично подтвердить, что все без исключения участники признали, что нужно тесное сотрудничество. От всех участников встречи я услышал, что в интересах всей Европы как можно более срочные и интенсивные действия по укреплению сотрудничества союзников", - сказал Туск.Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон созывает европейских лидеров на экстренный саммит в Париже 17 февраля. Президент Чехии Петр Павел сообщал, что там пройдет не саммит, а встреча лидеров ряда стран Евросоюза.

https://1prime.ru/20250217/sammit-854996938.html

украина

франция

польша

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украина, франция, польша, дональд туск