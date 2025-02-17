https://1prime.ru/20250217/tusk-855013376.html

В ЕС не ожидают, что Польша отправит на Украину свои войска, заявил Туск

В ЕС не ожидают, что Польша отправит на Украину свои войска, заявил Туск - 17.02.2025, ПРАЙМ

В ЕС не ожидают, что Польша отправит на Украину свои войска, заявил Туск

Страны Европейского союза не ожидают, что Польша отправит на Украину свои войска, заявил глава правительства республики Дональд Туск после окончания экстренного | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T22:41+0300

2025-02-17T22:41+0300

2025-02-17T22:41+0300

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ВАРШАВА, 17 фев – ПРАЙМ. Страны Европейского союза не ожидают, что Польша отправит на Украину свои войска, заявил глава правительства республики Дональд Туск после окончания экстренного саммита ЕС в Париже. Ранее британский премьер Кир Стармер заявил, что его страна при необходимости готова ввести свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны. "Никто из наших союзников не ожидает от Польши никаких дополнительных действий. Все отдают себе отчет в том, что начиная от помощи беженцам и заканчивая логистикой, большими расходами, которые мы понесли с начала войны, если речь идет о поддержке нашей техникой, политическая роль Польши в поддержке Украины в конфликте с Россией – это все очень видно, очень ценится", - заявил Туск."Никто это не ставит под сомнение и нет никаких дополнительных ожиданий в отношении Польши", - подчеркнул премьер. При этом глава правительства в очередной раз подтвердил свою позицию о том, что Польша не будет направлять на Украину свои войска. "Если будет возможно предоставление гарантий вместе с Соединенными Штатами, со странами НАТО, то, конечно, Польша будет активна в этом процессе различными способами. Но направления польских войск на Украину мы не предусматриваем", - подчеркнул он. Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что рано или поздно Варшава будет вынуждена ввести войска на Украину. В то же время министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что такой вариант не рассматривается. Пресс-бюро СВР России ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.

https://1prime.ru/20250217/polsha-854999619.html

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польша, дональд туск, украина, европа