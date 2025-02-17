https://1prime.ru/20250217/ushakov-855012756.html

Ушаков назвал главную задачу для делегаций на переговорах в Эр-Рияде

Ушаков назвал главную задачу для делегаций на переговорах в Эр-Рияде - 17.02.2025, ПРАЙМ

Ушаков назвал главную задачу для делегаций на переговорах в Эр-Рияде

Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал главной задачей делегаций России и США в Эр-Рияде начать реальную нормализацию отношений между Москвой и Вашингтоном. | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T22:05+0300

2025-02-17T22:05+0300

2025-02-17T22:09+0300

спецоперация на украине

юрий ушаков

саудовская аравия

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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал главной задачей делегаций России и США в Эр-Рияде начать реальную нормализацию отношений между Москвой и Вашингтоном.Такое заявление он сделал в эфире телеканала "Россия 24"."Посмотрим, главное начать реальную нормализацию отношений между нами и Вашингтоном", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос, какой был бы идеальный результат встречи делегаций в столице Саудовской Аравии.Как подчеркнул Ушаков, российская делегация приехала на переговоры с представителями США в Эр-Рияд с серьёзным подходом."Давайте дождёмся завтра. Там серьёзные люди, мы тоже с серьёзным походом приехали", - сказал он в ответ на вопрос, есть ли шанс, что после переговоров напряженность в отношениях двух стран спадёт.По словам Ушакова, российская делегация прибыла в Саудовскую Аравию исключительно для двусторонних контактов с американскими коллегами, никаких трехсторонних переговоров в Эр-Рияде быть не может."Мы приехали, чтобы вести переговоры с американскими коллегами. Это двусторонние переговоры, чисто двусторонние. Никаких трехсторонних переговоров в Эр-Рияде не может быть", - сказал он, комментируя информацию о том, что помимо российской и американской делегаций в Саудовской Аравии уже находится и некая украинская делегация.Как ожидается, встреча делегаций пройдет во вторник. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российскую сторону на ней представят глава МИД России Лавров и Ушаков, которые будут обсуждать с американскими визави восстановление всего комплекса двусторонних отношений, а также подготовку ко встрече глав двух государств и возможным переговорам по урегулированию на Украине.

https://1prime.ru/20250217/er-riyad-855012614.html

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юрий ушаков, саудовская аравия, россия, сша