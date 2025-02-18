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Водителей предупредили о новых правилах регистрации авто с 1 марта

Водителей предупредили о новых правилах регистрации авто с 1 марта - 18.02.2025, ПРАЙМ

Водителей предупредили о новых правилах регистрации авто с 1 марта

С 1 марта вступят в силу изменения в правилах госрегистрации автомобилей. Они коснутся многих аспектов – от оформления полиса ОСАГО до возможности снятия... | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T03:03+0300

2025-02-18T03:03+0300

2025-02-18T03:03+0300

авто

гибдд

елена кудерко

фтс

мвд

утилизационный сбор на автомобили

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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. С 1 марта вступят в силу изменения в правилах госрегистрации автомобилей. Они коснутся многих аспектов – от оформления полиса ОСАГО до возможности снятия угнанного автомобиля с учета. Об этом рассказала агентству “Прайм” адвокат Елена Кудерко.Эти поправки внесены Постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2024 года. Какие же изменения ожидают автолюбителей?1. Регистрация без ОСАГОПожалуй, одним из самых значимых изменений станет отмена обязательного наличия полиса ОСАГО для постановки автомобиля на учет или смены владельца. Ранее предъявление действующего полиса страхования было необходимым условием для регистрационных действий. Теперь это требование будет упразднено. "Важно понимать, что данное нововведение не отменяет саму обязанность страховать свою гражданскую ответственность – управление автомобилем без полиса ОСАГО по-прежнему влечет за собой административную ответственность", - говорит Кудерко.Упрощение процедуры регистрации призвано избавить граждан от излишней бюрократии и сделать процесс оформления автомобиля более быстрым и удобным.2. Станет возможным снятие с учета угнанного автомобиляДо сих пор в России действовал запрет на любые регистрационные действия в отношении автомобилей, находящихся в розыске. Это означало, что владелец угнанного транспортного средства не мог снять его с учета, пока автомобиль не будет найден. С марта ситуация изменится – владелец сможет снять с учета угнанный или похищенный автомобиль, даже если он находится в розыске. Это позволит владельцам избежать уплаты транспортного налога за угнанный автомобиль и упростит процесс прекращения права собственности на утраченное имущество.3. Неуплата утилизационного сбора станет основанием для отказа в регистрации автоС марта неуплата утилизационного сбора физлицами, которые ввезли автомобиль из-за границы для личного пользования, станет основанием для отказа в регистрации транспортного средства. Для обеспечения контроля за уплатой сбора ФТС совместно с МВД России наладят обмен сведениями. Это позволит оперативно получать информацию об уплате утилизационного сбора и исключить случаи регистрации автомобилей, по которым не был уплачен необходимый платеж.4. Снятие с учета через ГосуслугиС 1 марта у граждан появится возможность снимать автомобили с учета через портал Госуслуг. Это позволит значительно упростить и ускорить процедуру, избавив владельцев транспортных средств от необходимости посещать регистрационные подразделения Госавтоинспекции.Внедрение электронных сервисов, упрощение требований позволят сделать процесс оформления автомобиля более быстрым, прозрачным и эффективным. "Автолюбителям стоит заранее ознакомиться с новыми правилами, чтобы избежать возможных проблем при регистрации своих транспортных средств", - отметила Кудерко.

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авто, гибдд, елена кудерко, фтс, мвд, утилизационный сбор на автомобили