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В России выросли продажи китайских легковых авто с пробегом

В России выросли продажи китайских легковых авто с пробегом - 18.02.2025, ПРАЙМ

В России выросли продажи китайских легковых авто с пробегом

Продажи китайских легковых автомобилей с пробегом в России по итогам 2024 года увеличились на 69% и составили 196,8 тысячи машин, сообщила пресс-служба... | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T12:48+0300

2025-02-18T12:48+0300

2025-02-18T12:48+0300

россия

авто

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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Продажи китайских легковых автомобилей с пробегом в России по итогам 2024 года увеличились на 69% и составили 196,8 тысячи машин, сообщила пресс-служба аналитического агентства "Автостат". "По данным агентства "Автостат", за весь прошлый год в России было куплено 196,8 тысячи подержанных легковых машин китайских марок. Это на 69% больше, чем в 2023 году", - говорится в сообщении. Отмечается, что доля китайских авто на российском рынке подержанных легковых автомобилей за год выросла с 2,1% до 3,3% при общем росте рынка за год на 6%. Таким образом, Китай показал наибольший рост среди всех стран-производителей на рынке. "Четверть всех купленных "китайцев" с пробегом приходится на марку Chery, показатель которой в 2024-м составил 49,2 тысячи единиц (+47% к 2023 году). Второе место здесь занимает Geely (40 тысячи штук; +65%). В топ-5 брендов также попали Haval (23,8 тысячи штук; рост в 2,1 раза), Lifan (20,7 тысячи штук; +7%) и Great Wall (12,8 тысячи штук; +3%)", - уточнили в "Автостате". Лидером модельного рейтинга остается Cherry Tiggo с результатом в 8,5 тысячи проданных машин (рост на 8% к 2023 году). Далее расположились Geely Coolray (7,9 тысячи штук, рост в 2,1 раза) и Haval Jolion (6,7 тысячи штук, рост в 2,8 раза). В пятерку также вошли две модели бренда Lifan - X60 и Solano (6,6 и 6,5 тысячи штук соответственно).

https://1prime.ru/20250217/avto-854988989.html

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россия, авто