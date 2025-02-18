https://1prime.ru/20250218/moskvich-855029260.html

Россияне начали чаще интересоваться новыми автомобилями Москвич

Россияне начали чаще интересоваться новыми автомобилями Москвич - 18.02.2025, ПРАЙМ

Россияне начали чаще интересоваться новыми автомобилями Москвич

Эксперты Авито Авто проанализировали данные за 2024 год по предложению и ценам на новые автомобили Москвич, а также интерес пользователей платформы к ним... | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T14:00+0300

2025-02-18T14:00+0300

2025-02-18T14:00+0300

авто

эксклюзив

https://cdnn.1prime.ru/img/83924/81/839248153_0:0:3255:1831_1920x0_80_0_0_ca92b92b3e295a3a51b7c7b4c084e343.jpg

МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали данные за 2024 год по предложению и ценам на новые автомобили Москвич, а также интерес пользователей платформы к ним. Оказалось, что интерес к этому бренду увеличился на 54,3% по сравнению с 2023 годом, а средняя стоимость нового автомобиля Москвич в 2024 году составила 1 900 000 рублей, что на 14,4% меньше, чем годом ранее.По данным Авито Авто, среди моделей бренда наибольшей популярностью пользуется кроссовер Москвич 3, на который приходится 89,8% интереса аудитории платформы. Второе место занимает флагманский Москвич 6 с показателем 9,5%, а электрический Москвич 3е – на третьем месте.В предложении лидирует Москвич 3 с 82,7% от общего числа объявлений. На долю Москвич 6 пришлось 16,7% от всех объявлений. При этом средняя цена этих двух моделей год к году снизилась: Москвич 3 – на 17%, а Москвич 6 – на 12%."Интерес к Москвичу 6 вырос в два с половиной раза, а к Москвичу 3 – в полтора, что демонстрирует рост доверия потребителей к бренду. Мы видим, что покупатели активно интересуются новыми моделями, особенно в связи с расширенными возможностями выбора автомобиля в разных комплектациях и наличием широкой сети сервисных центров. На платформе Авито Авто транспортные средства марки Москвич от официальных дилеров можно найти в специальном каталоге новых авто, где есть возможность не только выбрать подходящую комплектацию, но и воспользоваться специальными предложениями, включая выгодные программы трейд-ин и бонусы при покупке", – прокомментировал Артем Хомутинников, руководитель продаж направления "Новые авто" в Авито Авто.

https://1prime.ru/20250204/krossover-854657875.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, эксклюзив