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Нефть продолжает торговаться в плюсе
Нефть продолжает торговаться в плюсе - 18.02.2025, ПРАЙМ
Нефть продолжает торговаться в плюсе
Мировые цены на нефть во вторник утром продолжают восходящую динамику торгового дня ранее, свидетельствуют данные торгов. | 18.02.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром продолжают восходящую динамику торгового дня ранее, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.05 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,27%, до 75,42 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 1,07%, до 71,47 доллара. По итогам торгов понедельника нефть марки Brent выросла в цене на 0,64%, марки WTI - на 1,31%. В понедельник агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что альянс рассматривает возможность отложить запланированное пока на апрель начало постепенного увеличения нефтедобычи. При этом вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что ОПЕК+ пока не обсуждал возможность такого варианта. Ранее ОПЕК+ представила свои прогнозы относительно мирового рынка нефти. Организация сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть по итогам текущего года и по-прежнему ожидает его увеличения на 1,4 миллиона баррелей в сутки, до 105,2 миллиона.
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нефть, москва, рынки, рф, опек
Экономика, Нефть, МОСКВА, Рынки, РФ, ОПЕК
Нефть продолжает торговаться в плюсе
Цены на нефть продолжают восходящую динамику с начала недели
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром продолжают восходящую динамику торгового дня ранее, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.05 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,27%, до 75,42 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 1,07%, до 71,47 доллара. По итогам торгов понедельника нефть марки Brent выросла в цене на 0,64%, марки WTI - на 1,31%.
В понедельник агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что альянс рассматривает возможность отложить запланированное пока на апрель начало постепенного увеличения нефтедобычи. При этом вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что ОПЕК+ пока не обсуждал возможность такого варианта.
Ранее ОПЕК+ представила свои прогнозы относительно мирового рынка нефти. Организация сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть по итогам текущего года и по-прежнему ожидает его увеличения на 1,4 миллиона баррелей в сутки, до 105,2 миллиона.
Цены на нефть слабо растут в понедельник утром по данным торгов