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Стоимость нефти ускорила темпы роста - 18.02.2025, ПРАЙМ
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Стоимость нефти ускорила темпы роста
Стоимость нефти ускорила темпы роста - 18.02.2025, ПРАЙМ
Стоимость нефти ускорила темпы роста
Мировые цены на нефть во вторник днем ускорили темпы роста, свидетельствуют данные торгов. | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T14:18+0300
2025-02-18T14:18+0300
экономика
нефть
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем ускорили темпы роста, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.09 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,72%, до 75,75 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 1,48%, до 71,76 доллара. Утром нефть марки Brent дорожала примерно на 0,3%, а котировки марки WTI поднимались на 0,6%. "ОПЕК+ не хочет, чтобы цены опускались ниже диапазона в 70-74 доллара за баррель, и готова отказаться от дальнейшей доли рынка, чтобы поддерживать более высокие цены", - приводит агентство Блумберг мнение главного аналитика A/S Global Risk Management Арне Ломанна Расмуссена (Arne Lohmann Rasmussen). В понедельник агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что альянс рассматривает возможность отложить запланированное на апрель начало постепенного увеличения нефтедобычи. При этом вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что ОПЕК+ пока не обсуждал возможность такого варианта.
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нефть
Экономика, Нефть
14:18 18.02.2025
 
Стоимость нефти ускорила темпы роста

Мировые цены на нефть во вторник днем ускорили темпы роста

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные качалки в Татарстане
Нефтяные качалки в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем ускорили темпы роста, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.09 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,72%, до 75,75 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 1,48%, до 71,76 доллара.
Утром нефть марки Brent дорожала примерно на 0,3%, а котировки марки WTI поднимались на 0,6%.
"ОПЕК+ не хочет, чтобы цены опускались ниже диапазона в 70-74 доллара за баррель, и готова отказаться от дальнейшей доли рынка, чтобы поддерживать более высокие цены", - приводит агентство Блумберг мнение главного аналитика A/S Global Risk Management Арне Ломанна Расмуссена (Arne Lohmann Rasmussen).
В понедельник агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что альянс рассматривает возможность отложить запланированное на апрель начало постепенного увеличения нефтедобычи. При этом вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что ОПЕК+ пока не обсуждал возможность такого варианта.
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2025
Нефть продолжает торговаться в плюсе
08:11
 
ЭкономикаНефть
 
 
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