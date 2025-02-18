https://1prime.ru/20250218/neft-855033413.html

Стоимость нефти ускорила темпы роста

Стоимость нефти ускорила темпы роста - 18.02.2025, ПРАЙМ

Стоимость нефти ускорила темпы роста

Мировые цены на нефть во вторник днем ускорили темпы роста, свидетельствуют данные торгов. | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T14:18+0300

2025-02-18T14:18+0300

2025-02-18T14:18+0300

экономика

нефть

https://cdnn.1prime.ru/img/83638/92/836389244_0:0:2973:1672_1920x0_80_0_0_d091d367a665bb88423960d947b7f5db.jpg

МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем ускорили темпы роста, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.09 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,72%, до 75,75 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 1,48%, до 71,76 доллара. Утром нефть марки Brent дорожала примерно на 0,3%, а котировки марки WTI поднимались на 0,6%. "ОПЕК+ не хочет, чтобы цены опускались ниже диапазона в 70-74 доллара за баррель, и готова отказаться от дальнейшей доли рынка, чтобы поддерживать более высокие цены", - приводит агентство Блумберг мнение главного аналитика A/S Global Risk Management Арне Ломанна Расмуссена (Arne Lohmann Rasmussen). В понедельник агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что альянс рассматривает возможность отложить запланированное на апрель начало постепенного увеличения нефтедобычи. При этом вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что ОПЕК+ пока не обсуждал возможность такого варианта.

https://1prime.ru/20250218/neft-855018933.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть