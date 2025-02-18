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Страны G7 собираются пересмотреть потолок цен на нефть из РФ, пишут СМИ

Страны G7 собираются пересмотреть потолок цен на нефть из РФ, пишут СМИ - 18.02.2025, ПРАЙМ

Страны G7 собираются пересмотреть потолок цен на нефть из РФ, пишут СМИ

Страны "Большой семерки" изучают возможность пересмотреть потолок цен на нефть из РФ, передает агентство Bloomberg со ссылкой на проект документа. | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T17:35+0300

2025-02-18T17:35+0300

2025-02-18T17:35+0300

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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Страны "Большой семерки" изучают возможность пересмотреть потолок цен на нефть из РФ, передает агентство Bloomberg со ссылкой на проект документа. "Большая семерка рассматривает идею коллективно ужесточить или адаптировать потолок цен на российскую нефть с целью снизить доходы Москвы", - пишет агентство. Указывается, что страны G7 намерены опубликовать заявление по данному вопросу 24 февраля.С 5 декабря 2022 года страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цены на российскую нефть, перевозимую морским путем, на уровне 60 долларов за баррель. Транспортировка и страхование нефти, стоимость которой превышает установленный предел, были запрещены. Аналогичная мера в отношении нефтепродуктов вступила в силу 5 февраля 2023 года. В ответ на эти действия президент России Владимир Путин подписал указ о запрете поставок нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены.Согласно данным Министерства экономического развития Российской Федерации, средняя цена на нефть марки Urals, используемая для расчета нефтяных налогов, в ноябре снизилась на 12,3% в годовом исчислении, составив 63,48 доллара за баррель. Тем не менее, эта цена превышала установленный G7 потолок.Российские власти неоднократно заявляли о способности страны преодолеть санкционное давление, которое Запад оказывает на Россию в течение нескольких лет и продолжает усиливать. В Москве отмечали отсутствие у Запада смелости признать неэффективность санкций. Критика антироссийских санкций также звучала и в самих западных странах. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а введенные санкции нанесли серьезный ущерб мировой экономике. По его мнению, основной целью Запада является ухудшение условий жизни миллионов людей.

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