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Эксперты допускают рост мировых цен на нефть из-за ситуации с КТК

Эксперты допускают рост мировых цен на нефть из-за ситуации с КТК - 18.02.2025, ПРАЙМ

Эксперты допускают рост мировых цен на нефть из-за ситуации с КТК

Реакция мирового нефтяного рынка после атаки БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) пока спокойная, но если ремонт... | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T18:22+0300

2025-02-18T18:22+0300

2025-02-18T18:22+0300

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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Реакция мирового нефтяного рынка после атаки БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) пока спокойная, но если ремонт не будет быстрым, в марте цены могут отреагировать более выраженным ростом, заявил РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. НПС "Кропоткинская", расположенная в Краснодарском крае, в понедельник подверглась атаке БПЛА. Как заявил в тот же день КТК, террористический удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами. "Транснефть" позднее уточнила, что беспилотники управлялись "подконтрольными киевскому режиму вооруженными формированиями". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил во вторник, что атака Киева на КТК должна укрепить всех во мнении, что Владимиру Зеленскому нужно "дать по рукам". "Реакция рынка подчеркнуто спокойная, и ценовое значение этого фактора пока незначительно. В годовом исчислении речь идет, по всей видимости, о потере порядка 50 тысяч баррелей в сутки, что немного. Правда, краткосрочные потери в феврале-апреле могут достигать 300-400 тысяч баррелей в сутки. Это ощутимая величина, но, возможно, участники рынка еще не вполне оценили масштаб проблемы и рассчитывают на быстрое восстановление пропускной способности КТК", - прокомментировал эксперт. "Я бы не исключал, что в марте, если станет понятно, что за одну-две недели проблема не была устранена, будет более выраженная отложенная реакция", - добавил Белогорьев. Он отметил, что в масштабе мирового рынка предполагаемые потери в пределах 2-3 миллионов тонн невелики, и на общий баланс они влияют мало. Но для Казахстана, если ремонт действительно затянется, это грозит выпадением 20-25% ожидавшегося годового прироста экспорта нефти. "И для поставщиков нефти по КТК, а это, в основном, западные мейджоры, добывающие нефть на Тенгизе, Карачаганаке и Кашагане, стоимостные потери могут достигнуть 1 миллиарда долларов, а в худшем варианте и 1,5 миллиарда. Поэтому, вероятно, у Chevron, ExxonMobil, Shell и Eni сейчас много неприятных вопросов к своим правительствам в части поддержки ими военных ударов по российской нефтяной инфраструктуре", - заключил эксперт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, цены, ктк, прогноз