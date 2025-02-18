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Цены на нефть пошли вверх - 18.02.2025, ПРАЙМ
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Цены на нефть пошли вверх
Цены на нефть пошли вверх - 18.02.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть пошли вверх
Мировые цены на нефть во вторник вечером увеличиваются на фоне ряда факторов вокруг предложения, свидетельствуют данные торгов. | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T19:03+0300
2025-02-18T19:03+0300
экономика
нефть
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером увеличиваются на фоне ряда факторов вокруг предложения, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.53 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,11%, до 75,3 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,82%, до 71,29 доллара. Трейдеры оценивают перспективы поставок на мировой рынок. В понедельник нефтетранспортный объект Каспийского трубопроводного консорциума - НПС "Кропоткинская" - подвергся атаке БПЛА. Как сообщила "Транснефть" (один из основных акционеров КТК), объект КТК в результате атаки Киева получил серьезные повреждения, которые будут устранять полтора-два месяца, в результате прокачка нефти из Казахстана может упасть примерно на 30%. "Атака вызвала опасения по поводу сокращения поставок на мировые рынки, что оказало поддержку ценам", - прокомментировал порталу MarketWatch основатель и глава GivTrade Хассан Фаваз (Hassan Fawaz). Эксперт также отметил, что внимание рынков в основном сосредоточено на том, будут ли страны ОПЕК+ следовать планам увеличения добычи нефти с апреля. Агентство Блумберг в понедельник сообщило, что альянс рассматривает возможность отложить запланированное пока на апрель начало постепенного увеличения нефтедобычи. Но сразу после этого вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что ОПЕК+ пока не обсуждал возможность такого варианта.
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нефть, торги, цены
Экономика, Нефть, Торги, цены
19:03 18.02.2025
 
Цены на нефть пошли вверх

Нефть дорожает на фоне ожиданий по предложению

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером увеличиваются на фоне ряда факторов вокруг предложения, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.53 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,11%, до 75,3 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,82%, до 71,29 доллара.
Трейдеры оценивают перспективы поставок на мировой рынок. В понедельник нефтетранспортный объект Каспийского трубопроводного консорциума - НПС "Кропоткинская" - подвергся атаке БПЛА. Как сообщила "Транснефть" (один из основных акционеров КТК), объект КТК в результате атаки Киева получил серьезные повреждения, которые будут устранять полтора-два месяца, в результате прокачка нефти из Казахстана может упасть примерно на 30%.
"Атака вызвала опасения по поводу сокращения поставок на мировые рынки, что оказало поддержку ценам", - прокомментировал порталу MarketWatch основатель и глава GivTrade Хассан Фаваз (Hassan Fawaz).
Нефтепереработка
Страны G7 собираются пересмотреть потолок цен на нефть из РФ, пишут СМИ
17:35
Эксперт также отметил, что внимание рынков в основном сосредоточено на том, будут ли страны ОПЕК+ следовать планам увеличения добычи нефти с апреля. Агентство Блумберг в понедельник сообщило, что альянс рассматривает возможность отложить запланированное пока на апрель начало постепенного увеличения нефтедобычи. Но сразу после этого вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что ОПЕК+ пока не обсуждал возможность такого варианта.
 
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