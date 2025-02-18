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Назло Трампу. ЕС готовит большой пакет военной помощи Киеву, пишет Politico

Назло Трампу. ЕС готовит большой пакет военной помощи Киеву, пишет Politico - 18.02.2025, ПРАЙМ

Назло Трампу. ЕС готовит большой пакет военной помощи Киеву, пишет Politico

Государства Евросоюза готовят пакет военной помощи Киеву в размере не менее €6 млрд в свете начала переговоров между Российской Федерацией и Соединенными... | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T21:23+0300

2025-02-18T21:23+0300

2025-02-18T21:23+0300

спецоперация на украине

евросоюз

военная помощь украине

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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Государства Евросоюза готовят пакет военной помощи Киеву в размере не менее €6 млрд в свете начала переговоров между Российской Федерацией и Соединенными Штатами. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на данные в дипломатических кругах ЕС.Как отмечается в публикации, предоставляя новый пакет помощи, Евросоюз стремится "укрепить стратегические позиции Киева на начальном этапе переговоров с Россией под эгидой США".При этом сообщается, что новый пакет, в который планируется включить средства ПВО и 1,5 млн артиллерийских снарядов, может быть предоставлен Украине в преддверии визита делегации от ЕК в Киев 24 февраля.

https://1prime.ru/20250217/germaniya-855013828.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

евросоюз, военная помощь украине