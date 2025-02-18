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Назло Трампу. ЕС готовит большой пакет военной помощи Киеву, пишет Politico - 18.02.2025, ПРАЙМ
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Назло Трампу. ЕС готовит большой пакет военной помощи Киеву, пишет Politico
Назло Трампу. ЕС готовит большой пакет военной помощи Киеву, пишет Politico - 18.02.2025, ПРАЙМ
Назло Трампу. ЕС готовит большой пакет военной помощи Киеву, пишет Politico
Государства Евросоюза готовят пакет военной помощи Киеву в размере не менее €6 млрд в свете начала переговоров между Российской Федерацией и Соединенными... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T21:23+0300
2025-02-18T21:23+0300
спецоперация на украине
евросоюз
военная помощь украине
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Государства Евросоюза готовят пакет военной помощи Киеву в размере не менее €6 млрд в свете начала переговоров между Российской Федерацией и Соединенными Штатами. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на данные в дипломатических кругах ЕС.Как отмечается в публикации, предоставляя новый пакет помощи, Евросоюз стремится "укрепить стратегические позиции Киева на начальном этапе переговоров с Россией под эгидой США".При этом сообщается, что новый пакет, в который планируется включить средства ПВО и 1,5 млн артиллерийских снарядов, может быть предоставлен Украине в преддверии визита делегации от ЕК в Киев 24 февраля.
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евросоюз, военная помощь украине
Спецоперация на Украине, Евросоюз, военная помощь Украине
21:23 18.02.2025
 
Назло Трампу. ЕС готовит большой пакет военной помощи Киеву, пишет Politico

Politico: Евросоюз готовит пакет военной помощи Киеву на сумму не менее €6 млрд

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Государства Евросоюза готовят пакет военной помощи Киеву в размере не менее €6 млрд в свете начала переговоров между Российской Федерацией и Соединенными Штатами. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на данные в дипломатических кругах ЕС.
Как отмечается в публикации, предоставляя новый пакет помощи, Евросоюз стремится "укрепить стратегические позиции Киева на начальном этапе переговоров с Россией под эгидой США".
Берлин, Германия - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
В Германии перечислили содержание нового пакета военной помощи Киеву
Вчера, 23:38
При этом сообщается, что новый пакет, в который планируется включить средства ПВО и 1,5 млн артиллерийских снарядов, может быть предоставлен Украине в преддверии визита делегации от ЕК в Киев 24 февраля.
 
Спецоперация на УкраинеЕвросоюзвоенная помощь Украине
 
 
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