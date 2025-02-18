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В бундестаге призвали прекратить санкции против России
В бундестаге призвали прекратить санкции против России - 18.02.2025, ПРАЙМ
В бундестаге призвали прекратить санкции против России
Германия должна прекратить санкции и банковскую блокаду против России, в частности, переводы по системе SWIFT должны быть возобновлены, заявил в интервью РИА... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T05:02+0300
2025-02-18T05:02+0300
2025-02-18T05:02+0300
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ВАШИНГТОН, 18 фев - ПРАЙМ. Германия должна прекратить санкции и банковскую блокаду против России, в частности, переводы по системе SWIFT должны быть возобновлены, заявил в интервью РИА Новости член бундестага Германии от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Кай Готтшальк.
"Я думаю, мы должны остановить и отменить все эти санкции (против России - ред.)… Мы должны прекратить банковскую блокаду... Например, Россия была исключена из системы SWIFT, и это должно быть немедленно прекращено", - сказал Готтшальк.
Готтшальк отметил, что для нормализации отношений между странами также придется провести "интенсивные переговоры" с Россией, чтобы выяснить, как создать новую "европейскую систему безопасности", которая также включала бы нейтралитет некоторых стран.
Ранее сопредседатель и кандидат в канцлеры ФРГ от АдГ Алиса Вайдель в интервью газете Bild заявила, что ее партия хочет установления очень хороших отношений с Россией, а также стремится к завершению санкционной политики по отношению к РФ, так как санкции в первую очередь вредят самой Германии.
В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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В бундестаге призвали прекратить санкции против России
Член бундестага Готтшальк: Германия должна прекратить санкции против России
ВАШИНГТОН, 18 фев - ПРАЙМ. Германия должна прекратить санкции и банковскую блокаду против России, в частности, переводы по системе SWIFT должны быть возобновлены, заявил в интервью РИА Новости член бундестага Германии от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Кай Готтшальк.
"Я думаю, мы должны остановить и отменить все эти санкции (против России - ред.)… Мы должны прекратить банковскую блокаду... Например, Россия была исключена из системы SWIFT, и это должно быть немедленно прекращено", - сказал Готтшальк.
Готтшальк отметил, что для нормализации отношений между странами также придется провести "интенсивные переговоры" с Россией, чтобы выяснить, как создать новую "европейскую систему безопасности", которая также включала бы нейтралитет некоторых стран.
Ранее сопредседатель и кандидат в канцлеры ФРГ от АдГ Алиса Вайдель в интервью газете Bild заявила, что ее партия хочет установления очень хороших отношений с Россией, а также стремится к завершению санкционной политики по отношению к РФ, так как санкции в первую очередь вредят самой Германии.
В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.