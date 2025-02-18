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В РСПП рассказали, при каких условиях иностранные компании смогут вернуться

В РСПП рассказали, при каких условиях иностранные компании смогут вернуться - 18.02.2025, ПРАЙМ

В РСПП рассказали, при каких условиях иностранные компании смогут вернуться

Иностранные компании, вероятно, смогут вернуться на российский рынок при условии, что в юридических документах при уходе прописана такая опция, но ситуации с... | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T03:38+0300

2025-02-18T03:38+0300

2025-02-18T03:38+0300

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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Иностранные компании, вероятно, смогут вернуться на российский рынок при условии, что в юридических документах при уходе прописана такая опция, но ситуации с уходом иностранных брендов разные, простых схем возвращения не будет, при этом Россия ориентируется на соблюдение международного права, заявил РИА Новости президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. "Многие иностранные компании уходили по схемам, которые предполагали возможность возврата, то есть были опционные схемы. Например, появилось в печати, что Hyundai Motor хочет вернуть себе завод в Петербурге. Надо смотреть на договор выхода, если там опционные схемы были прописаны, то они вполне могут быть реализованы при условии, что намерения серьезные, что они были четко зафиксированы в юридически значимых документах", - сказал он в кулуарах Налогового форума в рамках Недели российского бизнеса, отвечая на вопрос, как РФ воспримет желание иностранных брендов вернуться. В случае, если компании уходили, изменяя бренд материнской компании или "с концами", то это – другая ситуация, отметил глава РСПП, и при ней велика вероятность того, что освободившиеся ниши уже заняты, а к "сбежавшим" компаниям сформировалось негативное отношение. "Многие уходили, меняя бренды, например. Они убирали бренд материнской конторы и оставляли здесь какие-то бренды, которые напрямую не ассоциировались с материнскими конторами. Там другая схема. В принципе, конечно, за эти три года ниши заняты. Возвращаться не так просто. Но, поскольку Россия ориентируется на соблюдение международного права, то там, где жесткие обязательства, прописывающие возможность возврата, – одна ситуация. Там, где по принципу, "а не вернуться ли нам?" … Например, я вот не знаю, McDonald"s уходил с какими-то возможностями возращения или "с концами". Если "с концами", то ему тут уже делать нечего", - заявил Шохин. "Велики риски того, что за эти три года сформировалось негативное отношение к тем брендам, которые сбежали, и тут может бизнеса такого уже не получится, как 20 или 30 лет назад. Поэтому тут простых и однолинейных схем, наверное, не будет. Тут торопиться не надо", - добавил он. Ранее в феврале Telegram-канал Mash со ссылкой на источники сообщил, что магазины Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius и другие готовятся к возвращению на российский рынок. В публикации отмечалось, что представители компании Inditex, которая владеет этими брендами, изучают ситуацию на рынке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Недели российского бизнеса.

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