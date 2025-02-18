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Курс рубля снижается к юаню на Московской бирже

Курс рубля снижается к юаню на Московской бирже - 18.02.2025, ПРАЙМ

Курс рубля снижается к юаню на Московской бирже

Курс рубля в первой половине сессии вторника умеренно снижается к юаню, следует из данных Московской биржи. | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T13:35+0300

2025-02-18T13:35+0300

2025-02-18T13:35+0300

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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Курс рубля в первой половине сессии вторника умеренно снижается к юаню, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.26 мск растёт на 7 копеек, до 12,40 рубля. Объем торгов "расчетами завтра" составляет 2,75 миллиарда юаней. Пока что курсовые движения рубля невыразительны, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Создается ощущение, что спекулятивные игроки, двигающие котировки валют последние дни, перешли к ожиданию конкретики от встречи делегаций России и США в Саудовской Аравии. В условиях сдержанного спроса на валюту со стороны импортеров, обусловленного сезонностью и санкционным давлением, а также - более устойчивого ее предложения со стороны экспорта и Банка России, новостной фон выступает определяющим фактором для движения курсов. И позволяет рублю оставаться более крепким, чем мог бы быть", - отмечает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. Пока курс юаня может остаться в диапазоне 12-12,5 рубля, но в дальнейшем, несмотря на приближение налоговых выплат (28 февраля), возможно возвратное движение курса в направлении 12,5-13 рубля, считает эксперт. "Технически китайская валюта выглядит уже перепроданной, что может способствовать дальнейшему ослаблению спекулятивного давления", - добавляет Локтюхов. Впрочем, Антонов не исключает сильного пробоя вниз курсом юаня отметки 12 рублей, а курс доллара может при этом уйти в район 86 рублей. "Но делать ставки на такой сценарий – очень рискованно", - заключает он.

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