https://1prime.ru/20250218/shkaf-855018183.html

В Запорожской области уничтожили релейный шкаф

В Запорожской области уничтожили релейный шкаф - 18.02.2025, ПРАЙМ

В Запорожской области уничтожили релейный шкаф

Пророссийское подполье уничтожило в Гуляйпольском районе Запорожской области релейный шкаф, на сутки нарушив железнодорожную логистику ВСУ и позволив нанести... | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T06:18+0300

2025-02-18T06:18+0300

2025-02-18T06:18+0300

россия

экономика

запорожская область

донецк

лебедев

всу

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855018183.jpg?1739848688

ДОНЕЦК, 18 фев - ПРАЙМ. Пророссийское подполье уничтожило в Гуляйпольском районе Запорожской области релейный шкаф, на сутки нарушив железнодорожную логистику ВСУ и позволив нанести удар по поезду с личным составом, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "В Гуляйпольском районе Запорожской области партизаны поджогом уничтожили релейный шкаф. Он обеспечивал работу одного из железнодорожных перегонов, который ВСУ использовали для переброски боеприпасов и живой силы. На перевалочных пунктах все выгружалось и транспортировалось непосредственно на ЛБС (линию боевого соприкосновения - ред.) в запорожском направлении", - сказал собеседник агентства. По его данным, во время остановки питания железнодорожной ветки был нанесен удар беспилотников по одному из поездов с личным составом ВСУ, который вынужденно остановился, а другие военные грузы киевского режима были направлены в объезд. "Это все заняло какое-то время, в которое ВСУ испытывали недостачу в боекомплекте и стало заметно падать настроение военных: ни ротации, ни вывоза раненых, некоторые из которых уже не дождались эвакуации", - добавил Лебедев.

запорожская область

донецк

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, запорожская область, донецк, лебедев, всу