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РФ и США возобновят сотрудничество в экономике и космосе, сообщили в МИД - 18.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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РФ и США возобновят сотрудничество в экономике и космосе, сообщили в МИД
РФ и США возобновят сотрудничество в экономике и космосе, сообщили в МИД - 18.02.2025, ПРАЙМ
РФ и США возобновят сотрудничество в экономике и космосе, сообщили в МИД
Российская Федерация и Соединенные Штаты на переговорах в Эр-Рияде договорились о возобновлении сотрудничества в экономике, энергетике и космосе, сообщает сайт... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T18:37+0300
2025-02-18T18:38+0300
экономика
мид рф
россия
сша
сотрудничество
возобновление
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Российская Федерация и Соединенные Штаты на переговорах в Эр-Рияде договорились о возобновлении сотрудничества в экономике, энергетике и космосе, сообщает сайт МИД России.В частности, в сообщении указывается: "Достигнуты договоренности о налаживании диалога по согласованию путей возобновления сотрудничества в экономике, включая энергетику, космос и другие сферы, представляющие взаимный интерес".
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мид рф, россия, сша, сотрудничество, возобновление
Экономика, МИД РФ, РОССИЯ, США, сотрудничество, возобновление
18:37 18.02.2025 (обновлено: 18:38 18.02.2025)
 
РФ и США возобновят сотрудничество в экономике и космосе, сообщили в МИД

МИД: Россия и США договорились о возобновлении связей в экономике и космосе

© Роскосмос" Международная космическая станция
 Международная космическая станция
© Роскосмос
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Российская Федерация и Соединенные Штаты на переговорах в Эр-Рияде договорились о возобновлении сотрудничества в экономике, энергетике и космосе, сообщает сайт МИД России.
В частности, в сообщении указывается: "Достигнуты договоренности о налаживании диалога по согласованию путей возобновления сотрудничества в экономике, включая энергетику, космос и другие сферы, представляющие взаимный интерес".
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2025
Госдеп: Россия и США договорились подготовить почву для сотрудничества
16:24
 
ЭкономикаМИД РФРОССИЯСШАсотрудничествовозобновление
 
 
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