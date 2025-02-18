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РФ и США возобновят сотрудничество в экономике и космосе, сообщили в МИД

РФ и США возобновят сотрудничество в экономике и космосе, сообщили в МИД - 18.02.2025, ПРАЙМ

РФ и США возобновят сотрудничество в экономике и космосе, сообщили в МИД

Российская Федерация и Соединенные Штаты на переговорах в Эр-Рияде договорились о возобновлении сотрудничества в экономике, энергетике и космосе, сообщает сайт... | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T18:37+0300

2025-02-18T18:37+0300

2025-02-18T18:38+0300

экономика

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возобновление

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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Российская Федерация и Соединенные Штаты на переговорах в Эр-Рияде договорились о возобновлении сотрудничества в экономике, энергетике и космосе, сообщает сайт МИД России.В частности, в сообщении указывается: "Достигнуты договоренности о налаживании диалога по согласованию путей возобновления сотрудничества в экономике, включая энергетику, космос и другие сферы, представляющие взаимный интерес".

https://1prime.ru/20250218/kooperatsiya-855037883.html

сша

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мид рф, россия, сша, сотрудничество, возобновление