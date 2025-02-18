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Первый в России термальный конгресс пройдет в Тюмени - 18.02.2025, ПРАЙМ
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Первый в России термальный конгресс пройдет в Тюмени
Первый в России термальный конгресс пройдет в Тюмени - 18.02.2025, ПРАЙМ
Первый в России термальный конгресс пройдет в Тюмени
Первый в России термальный конгресс пройдет в Тюмени 18-19 февраля и станет одним из важных событий в сфере туризма и оздоровительного отдыха, сообщили в... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T00:43+0300
2025-02-18T00:43+0300
туризм
бизнес
экономика
рф
адыгея
бурятия
российский союз туриндустрии
атор
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ТЮМЕНЬ, 18 фев – ПРАЙМ. Первый в России термальный конгресс пройдет в Тюмени 18-19 февраля и станет одним из важных событий в сфере туризма и оздоровительного отдыха, сообщили в Агентстве туризма и продвижения Тюменской области. "Это знаковое событие для туристической отрасли Тюменской области. Интерес к оздоровительному туризму стремительно растет, и Тюмень как столица термальных вод России становится центром притяжения профессионального сообщества. Мы рады объединить на одной площадке экспертов, представителей бизнеса и власти, чтобы обсудить перспективы развития и синергии термального и санаторного направлений", – подчеркнула директор областного департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова. На конгрессе ожидают более 150 участников из разных регионов России, в том числе федеральных экспертов, лидеров туротрасли, руководителей органов власти и инвесторов, представителей Минэкономразвития РФ, Российского союза туриндустрии, Ассоциации туроператоров России, а также ведущих курортов Ставропольского, Алтайского края, Адыгеи, Бурятии, Югры, Свердловской области и Татарстана. Участники конгресса представят успешные кейсы, рассмотрят актуальные вызовы и перспективы индустрии, сформируют совместные инициативы для дальнейшего развития оздоровительного туризма в стране. Эксперты обсудят, как трансформируются предпочтения путешественников, какие тренды будут определять развитие отрасли в ближайшие годы, а также решения, необходимые для создания конкурентоспособных туристических продуктов.
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туризм, бизнес, рф, адыгея, бурятия, российский союз туриндустрии, атор
Туризм, Бизнес, Экономика, РФ, Адыгея, Бурятия, Российский союз туриндустрии, АТОР
00:43 18.02.2025
 
Первый в России термальный конгресс пройдет в Тюмени

Первый в России термальный конгресс пройдет в Тюмени 18-19 февраля

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ТЮМЕНЬ, 18 фев – ПРАЙМ. Первый в России термальный конгресс пройдет в Тюмени 18-19 февраля и станет одним из важных событий в сфере туризма и оздоровительного отдыха, сообщили в Агентстве туризма и продвижения Тюменской области.
"Это знаковое событие для туристической отрасли Тюменской области. Интерес к оздоровительному туризму стремительно растет, и Тюмень как столица термальных вод России становится центром притяжения профессионального сообщества. Мы рады объединить на одной площадке экспертов, представителей бизнеса и власти, чтобы обсудить перспективы развития и синергии термального и санаторного направлений", – подчеркнула директор областного департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова.
На конгрессе ожидают более 150 участников из разных регионов России, в том числе федеральных экспертов, лидеров туротрасли, руководителей органов власти и инвесторов, представителей Минэкономразвития РФ, Российского союза туриндустрии, Ассоциации туроператоров России, а также ведущих курортов Ставропольского, Алтайского края, Адыгеи, Бурятии, Югры, Свердловской области и Татарстана.
Участники конгресса представят успешные кейсы, рассмотрят актуальные вызовы и перспективы индустрии, сформируют совместные инициативы для дальнейшего развития оздоровительного туризма в стране. Эксперты обсудят, как трансформируются предпочтения путешественников, какие тренды будут определять развитие отрасли в ближайшие годы, а также решения, необходимые для создания конкурентоспособных туристических продуктов.
 
ЭкономикаТуризмБизнесРФАдыгеяБурятияРоссийский союз туриндустрииАТОР
 
 
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