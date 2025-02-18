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В ВТБ рассказали о миграции клиента из банка "Открытие"
В ВТБ рассказали о миграции клиента из банка "Открытие" - 18.02.2025, ПРАЙМ
В ВТБ рассказали о миграции клиента из банка "Открытие"
Время миграции клиента из банка "Открытие" (БФКО) в ВТБ составляло порядка 30 секунд, запускал ее сам клиент, заявил РИА Новости заместитель президента –... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T06:21+0300
2025-02-18T06:21+0300
2025-02-18T06:21+0300
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 фев - ПРАЙМ. Время миграции клиента из банка "Открытие" (БФКО) в ВТБ составляло порядка 30 секунд, запускал ее сам клиент, заявил РИА Новости заместитель президента – председателя правления ВТБ Вадим Кулик.
"Порядка 2 миллионов клиентов БФКО - 98% их клиентской базы - переведено в ВТБ благодаря созданным цифровым инструментам… Причем саму миграцию запускал клиент, и она проходила порядка 30 секунд: у клиента открывались все необходимые ему счета, переносились все остатки, сохранялись все проценты и так далее. То есть клиенты переведены на обслуживание в ВТБ со всеми продуктами", - сказал Кулик.
При этом он подчеркнул, что для клиента это выглядело максимально бесшовно: как нажатие одной кнопки в мобильном или декстоп-приложении.
"Практически вся активная клиентская база БФКО в 2024 году переведена в ВТБ. Мы впервые использовали совсем другой способ присоединения. Раньше при объединении соединяли, с одной стороны, мобильные приложения, с другой, слои отчетности, а внутри все ИТ-системы двух банков оставались разными", - добавил он.
Работы по интеграции систем БФКО и БМ-Банка, как подчеркнул топ-менеджер, выполнены в полном объеме в начале 2025 года.
ВТБ в конце 2022 года приобрел у ЦБ 100% акций банка "Открытие" за 340 миллиардов рублей. С прошлого года банк начал активно переводить клиентов "Открытия". В начале января пресс-служба ВТБ сообщила, что банк завершил перевод отделений "Открытия" под свой бренд.
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финансы, банки, бизнес, екатеринбург, втб
Финансы, Банки, Бизнес, ЕКАТЕРИНБУРГ, ВТБ
В ВТБ рассказали о миграции клиента из банка "Открытие"
Кулик: время миграции клиента из БФКО в ВТБ составляло порядка 30 секунд
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 фев - ПРАЙМ. Время миграции клиента из банка "Открытие" (БФКО) в ВТБ составляло порядка 30 секунд, запускал ее сам клиент, заявил РИА Новости заместитель президента – председателя правления ВТБ Вадим Кулик.
"Порядка 2 миллионов клиентов БФКО - 98% их клиентской базы - переведено в ВТБ благодаря созданным цифровым инструментам… Причем саму миграцию запускал клиент, и она проходила порядка 30 секунд: у клиента открывались все необходимые ему счета, переносились все остатки, сохранялись все проценты и так далее. То есть клиенты переведены на обслуживание в ВТБ со всеми продуктами", - сказал Кулик.
При этом он подчеркнул, что для клиента это выглядело максимально бесшовно: как нажатие одной кнопки в мобильном или декстоп-приложении.
"Практически вся активная клиентская база БФКО в 2024 году переведена в ВТБ. Мы впервые использовали совсем другой способ присоединения. Раньше при объединении соединяли, с одной стороны, мобильные приложения, с другой, слои отчетности, а внутри все ИТ-системы двух банков оставались разными", - добавил он.
Работы по интеграции систем БФКО и БМ-Банка, как подчеркнул топ-менеджер, выполнены в полном объеме в начале 2025 года.
ВТБ в конце 2022 года приобрел у ЦБ 100% акций банка "Открытие" за 340 миллиардов рублей. С прошлого года банк начал активно переводить клиентов "Открытия". В начале января пресс-служба ВТБ сообщила, что банк завершил перевод отделений "Открытия" под свой бренд.