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В ВТБ рассказали о миграции клиента из банка "Открытие"

В ВТБ рассказали о миграции клиента из банка "Открытие" - 18.02.2025, ПРАЙМ

В ВТБ рассказали о миграции клиента из банка "Открытие"

Время миграции клиента из банка "Открытие" (БФКО) в ВТБ составляло порядка 30 секунд, запускал ее сам клиент, заявил РИА Новости заместитель президента –... | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T06:21+0300

2025-02-18T06:21+0300

2025-02-18T06:21+0300

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 фев - ПРАЙМ. Время миграции клиента из банка "Открытие" (БФКО) в ВТБ составляло порядка 30 секунд, запускал ее сам клиент, заявил РИА Новости заместитель президента – председателя правления ВТБ Вадим Кулик. "Порядка 2 миллионов клиентов БФКО - 98% их клиентской базы - переведено в ВТБ благодаря созданным цифровым инструментам… Причем саму миграцию запускал клиент, и она проходила порядка 30 секунд: у клиента открывались все необходимые ему счета, переносились все остатки, сохранялись все проценты и так далее. То есть клиенты переведены на обслуживание в ВТБ со всеми продуктами", - сказал Кулик. При этом он подчеркнул, что для клиента это выглядело максимально бесшовно: как нажатие одной кнопки в мобильном или декстоп-приложении. "Практически вся активная клиентская база БФКО в 2024 году переведена в ВТБ. Мы впервые использовали совсем другой способ присоединения. Раньше при объединении соединяли, с одной стороны, мобильные приложения, с другой, слои отчетности, а внутри все ИТ-системы двух банков оставались разными", - добавил он. Работы по интеграции систем БФКО и БМ-Банка, как подчеркнул топ-менеджер, выполнены в полном объеме в начале 2025 года. ВТБ в конце 2022 года приобрел у ЦБ 100% акций банка "Открытие" за 340 миллиардов рублей. С прошлого года банк начал активно переводить клиентов "Открытия". В начале января пресс-служба ВТБ сообщила, что банк завершил перевод отделений "Открытия" под свой бренд.

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финансы, банки, бизнес, екатеринбург, втб