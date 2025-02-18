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Юань открыл торги во вторник ростом

Юань открыл торги во вторник ростом - 18.02.2025, ПРАЙМ

Юань открыл торги во вторник ростом

Курс китайской валюты в начале торговой сессии вторника прибавляет до 12,37 рубля, следует из данных Московской биржи. | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T10:07+0300

2025-02-18T10:07+0300

2025-02-18T10:07+0300

usd/rub - курс доллара к рублю

юань

мосбиржа

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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии вторника прибавляет до 12,37 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск повышался на 3 копейки, до 12,37 рубля.

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юань, мосбиржа