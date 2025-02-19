Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Автовладельцев предупредили, что в первую очередь ломается у китайских авто - 19.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250219/avto-854994378.html
Автовладельцев предупредили, что в первую очередь ломается у китайских авто
Автовладельцев предупредили, что в первую очередь ломается у китайских авто - 19.02.2025, ПРАЙМ
Автовладельцев предупредили, что в первую очередь ломается у китайских авто
Несмотря на довольно большой опыт продаж авто на российским рынке китайские машины нельзя назвать абсолютно надежными, рассказал агентству "Прайм" автоэксперт... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T03:03+0300
2025-02-19T03:03+0300
авто
китайские авто
китайский автопром
бизнес
егор васильев
https://cdnn.1prime.ru/img/76330/90/763309071_0:0:4000:2250_1920x0_80_0_0_5fb2ac80bddd4a8400e22b4069a652e4.jpg
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Несмотря на довольно большой опыт продаж авто на российским рынке китайские машины нельзя назвать абсолютно надежными, рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев."Ведь надежность обеспечивается не только глубиной проработки конструкции авто, но и тем, насколько большой статистикой отказов в конкретном регионе обладает автопроизводитель", - отмечает эксперт.По его словам, у молодых китайских брендов с этим вопросом конечно, есть проблемы. Сейчас владельцы могут столкнуться с недостаточной коррозионной стойкостью кузова. Однако в рамках гарантийного срока эксплуатации проблем обычно не возникает.Мотор, особенно в варианте полутора литров турбо, может доставить проблемы в случае больших пробегов и несвоевременной замены масла. Все-таки нагруженность таких агрегатов довольно высока, особенно если речь идет о городской эксплуатации.Если говорить о коробках передач, то как вариаторы, так и роботы не относятся к числу сильных сторон китайского автопрома. Их не стоит избыточно нагружать, особенно при движении на низких скоростях. И не забываем менять масло в этих агрегатах хотя бы на пробеге в 40-50 тысяч километров.Поскольку китайские авто очень сильно перегружены разнообразной умной электроникой, то и отказы этих продвинутых компонентов случаются довольно часто.Проблемы могут возникать с информационно-развлекательной системой. Часть функций автомобиля может работать нестабильно или неправильно. При перепадах температур велика вероятность выхода из строя разнообразных умных датчиков, в результате чего машина может быть обездвижена. Часто проблемы возникают со светодиодной светотехникой. А из-за специфики ее исполнения менять приходится целый элемент. И хорошо, если это гарантийный случай, потому что ремонт за свой счет может оказаться неожиданно дорогим.Если автомобиль оснащен выдвижными ручками, то в зимних условиях они могут банально замерзать, существенно затрудняя попадание в салон авто. Ну и конечно не стоит забывать, что китайские автомобили в своем большинстве создаются под качественный асфальт и на неровных поверхностях подвеска довольно быстро может "устать" , что потребует от владельца дополнительных вложений.
https://1prime.ru/20250214/avto-854927368.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76330/90/763309071_0:0:3555:2666_1920x0_80_0_0_20230762ac13fc30b29fa7ea5875d8f8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авто, китайские авто, китайский автопром, бизнес, егор васильев
Авто, китайские авто, китайский автопром, Бизнес, Егор Васильев
03:03 19.02.2025
 
Автовладельцев предупредили, что в первую очередь ломается у китайских авто

Автоэксперт Васильев: слабые места китайских авто - кузов, мотор и вариатор

© fotolia.com / George DolgikhАвтоматическая коробка передач
Автоматическая коробка передач - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
© fotolia.com / George Dolgikh
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Несмотря на довольно большой опыт продаж авто на российским рынке китайские машины нельзя назвать абсолютно надежными, рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев.
"Ведь надежность обеспечивается не только глубиной проработки конструкции авто, но и тем, насколько большой статистикой отказов в конкретном регионе обладает автопроизводитель", - отмечает эксперт.
По его словам, у молодых китайских брендов с этим вопросом конечно, есть проблемы. Сейчас владельцы могут столкнуться с недостаточной коррозионной стойкостью кузова. Однако в рамках гарантийного срока эксплуатации проблем обычно не возникает.
Мотор, особенно в варианте полутора литров турбо, может доставить проблемы в случае больших пробегов и несвоевременной замены масла. Все-таки нагруженность таких агрегатов довольно высока, особенно если речь идет о городской эксплуатации.
Если говорить о коробках передач, то как вариаторы, так и роботы не относятся к числу сильных сторон китайского автопрома. Их не стоит избыточно нагружать, особенно при движении на низких скоростях. И не забываем менять масло в этих агрегатах хотя бы на пробеге в 40-50 тысяч километров.
Официальный дилер Geely АвтоСпецЦентр в Москве - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
Названы марки авто, завоевавшие сердца россиян
14 февраля, 10:30
Поскольку китайские авто очень сильно перегружены разнообразной умной электроникой, то и отказы этих продвинутых компонентов случаются довольно часто.
Проблемы могут возникать с информационно-развлекательной системой. Часть функций автомобиля может работать нестабильно или неправильно. При перепадах температур велика вероятность выхода из строя разнообразных умных датчиков, в результате чего машина может быть обездвижена. Часто проблемы возникают со светодиодной светотехникой. А из-за специфики ее исполнения менять приходится целый элемент. И хорошо, если это гарантийный случай, потому что ремонт за свой счет может оказаться неожиданно дорогим.
Если автомобиль оснащен выдвижными ручками, то в зимних условиях они могут банально замерзать, существенно затрудняя попадание в салон авто. Ну и конечно не стоит забывать, что китайские автомобили в своем большинстве создаются под качественный асфальт и на неровных поверхностях подвеска довольно быстро может "устать" , что потребует от владельца дополнительных вложений.
 
Автокитайские автокитайский автопромБизнесЕгор Васильев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала