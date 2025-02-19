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Автовладельцев предупредили, что в первую очередь ломается у китайских авто

Автовладельцев предупредили, что в первую очередь ломается у китайских авто - 19.02.2025, ПРАЙМ

Автовладельцев предупредили, что в первую очередь ломается у китайских авто

Несмотря на довольно большой опыт продаж авто на российским рынке китайские машины нельзя назвать абсолютно надежными, рассказал агентству "Прайм" автоэксперт... | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T03:03+0300

2025-02-19T03:03+0300

2025-02-19T03:03+0300

авто

китайские авто

китайский автопром

бизнес

егор васильев

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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Несмотря на довольно большой опыт продаж авто на российским рынке китайские машины нельзя назвать абсолютно надежными, рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев."Ведь надежность обеспечивается не только глубиной проработки конструкции авто, но и тем, насколько большой статистикой отказов в конкретном регионе обладает автопроизводитель", - отмечает эксперт.По его словам, у молодых китайских брендов с этим вопросом конечно, есть проблемы. Сейчас владельцы могут столкнуться с недостаточной коррозионной стойкостью кузова. Однако в рамках гарантийного срока эксплуатации проблем обычно не возникает.Мотор, особенно в варианте полутора литров турбо, может доставить проблемы в случае больших пробегов и несвоевременной замены масла. Все-таки нагруженность таких агрегатов довольно высока, особенно если речь идет о городской эксплуатации.Если говорить о коробках передач, то как вариаторы, так и роботы не относятся к числу сильных сторон китайского автопрома. Их не стоит избыточно нагружать, особенно при движении на низких скоростях. И не забываем менять масло в этих агрегатах хотя бы на пробеге в 40-50 тысяч километров.Поскольку китайские авто очень сильно перегружены разнообразной умной электроникой, то и отказы этих продвинутых компонентов случаются довольно часто.Проблемы могут возникать с информационно-развлекательной системой. Часть функций автомобиля может работать нестабильно или неправильно. При перепадах температур велика вероятность выхода из строя разнообразных умных датчиков, в результате чего машина может быть обездвижена. Часто проблемы возникают со светодиодной светотехникой. А из-за специфики ее исполнения менять приходится целый элемент. И хорошо, если это гарантийный случай, потому что ремонт за свой счет может оказаться неожиданно дорогим.Если автомобиль оснащен выдвижными ручками, то в зимних условиях они могут банально замерзать, существенно затрудняя попадание в салон авто. Ну и конечно не стоит забывать, что китайские автомобили в своем большинстве создаются под качественный асфальт и на неровных поверхностях подвеска довольно быстро может "устать" , что потребует от владельца дополнительных вложений.

https://1prime.ru/20250214/avto-854927368.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, китайские авто, китайский автопром, бизнес, егор васильев