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Доллар на внебиржевом рынке торгуется ниже 90 рублей
Доллар на внебиржевом рынке торгуется ниже 90 рублей - 19.02.2025, ПРАЙМ
Доллар на внебиржевом рынке торгуется ниже 90 рублей
По данным сегодняшних торгов, доллар на внебиржевом рынке торгуется ниже 90 рублей после попыток вернуться к 91 рублю во вторник. | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T14:43+0300
2025-02-19T14:43+0300
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. По данным сегодняшних торгов, доллар на внебиржевом рынке торгуется ниже 90 рублей после попыток вернуться к 91 рублю во вторник.
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рынки, москва
USD/RUB - Курс доллара к рублю, Рынки, МОСКВА
Доллар на внебиржевом рынке торгуется ниже 90 рублей
Доллар на внебиржевом рынке торгуется ниже 90 рублей - данные торгов