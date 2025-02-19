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Доллар на внебиржевом рынке торгуется ниже 90 рублей - 19.02.2025, ПРАЙМ
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Доллар на внебиржевом рынке торгуется ниже 90 рублей
Доллар на внебиржевом рынке торгуется ниже 90 рублей - 19.02.2025, ПРАЙМ
Доллар на внебиржевом рынке торгуется ниже 90 рублей
По данным сегодняшних торгов, доллар на внебиржевом рынке торгуется ниже 90 рублей после попыток вернуться к 91 рублю во вторник. | 19.02.2025, ПРАЙМ
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usd/rub - курс доллара к рублю
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. По данным сегодняшних торгов, доллар на внебиржевом рынке торгуется ниже 90 рублей после попыток вернуться к 91 рублю во вторник.
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рынки, москва
USD/RUB - Курс доллара к рублю, Рынки, МОСКВА
14:43 19.02.2025
 
Доллар на внебиржевом рынке торгуется ниже 90 рублей

Доллар на внебиржевом рынке торгуется ниже 90 рублей - данные торгов

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКурсы валют в Москве
Курсы валют в Москве - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. По данным сегодняшних торгов, доллар на внебиржевом рынке торгуется ниже 90 рублей после попыток вернуться к 91 рублю во вторник.
 
USD/RUB - Курс доллара к рублюРынкиМОСКВА
 
 
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