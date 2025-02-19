https://1prime.ru/20250219/dollar-855068415.html

Внебиржевой курс доллара вернулся выше 90 рублей

Внебиржевой курс доллара вернулся выше 90 рублей - 19.02.2025, ПРАЙМ

Внебиржевой курс доллара вернулся выше 90 рублей

Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, вернулся выше 90 рублей после колебаний днем в среду ниже этой психологической... | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T15:59+0300

2025-02-19T15:59+0300

2025-02-19T15:59+0300

usd/rub - курс доллара к рублю

рынки

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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, вернулся выше 90 рублей после колебаний днем в среду ниже этой психологической отметки, следует из данных торгов. К 15.48 мск доллар снижался на 35 копеек относительно предыдущего закрытия - до 90,16 рубля. Во вторник доллар максимально повышался до 90,75 рубля, а в среду максимально сползал до 89,5 рубля. После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативным для рубля является только курс юаня, биржевые торги по которому идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Мосбирже. Этот кросс-курс и является главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.

https://1prime.ru/20250219/dollar-855065372.html

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