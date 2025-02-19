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Гендиректором "М.Видео-Эльдорадо" назначили экс-главу Natura Siberica
Гендиректором "М.Видео-Эльдорадо" назначили экс-главу Natura Siberica - 19.02.2025, ПРАЙМ
Гендиректором "М.Видео-Эльдорадо" назначили экс-главу Natura Siberica
Новым гендиректором ведущего российского ритейлера электроники и бытовой техники "М.Видео-Эльдорадо" назначен бывший глава Natura Siberica Феликс Либ, сообщила... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T10:24+0300
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Новым гендиректором ведущего российского ритейлера электроники и бытовой техники "М.Видео-Эльдорадо" назначен бывший глава Natura Siberica Феликс Либ, сообщила компания. "Группа "М.Видео-Эльдорадо"... сообщает о решении совета директоров ПАО "М.Видео" назначить Феликса Либа на должность генерального директора группы с 21 февраля 2025 года", - сказано в сообщении. Бывший гендиректор группы Билан Ужахов, занимавший этот пост с августа 2022 года, теперь сконцентрируется на работе в совете директоров ПАО "М.Видео" и стратегическом планировании группы, пояснили в компании. Так также напомнили, что Феликс Либ с 2022 года был генеральным директором группы компаний Natura Siberica, ведущего российского производителя натуральной и органической косметики. "Под его руководством компания смогла стабилизировать бизнес после кризисного периода, увеличив выручку до рекордных показателей. В июле 2024 года Феликс Либ перешел на должность председателя совета директоров Natura Siberica, передав пост генерального директора Сергею Быковских", - добавляется в сообщении. Под руководством Либа в Natura Siberica была проведена масштабная реструктуризация, которая позволила "сохранить позиции компании на российском рынке и выйти на международный", подчеркнули в "М.Видео-Эльдорадо". "В текущей макроэкономической ситуации ключевой фокус нашей работы будет сосредоточен на дополнительном повышении эффективности компании, развитии клиентского сервиса по самым высоким стандартам, а также реализации долгосрочной стратегии компании с целью наращивания доли на рынке и улучшения финансовых показателей", - приводятся в сообщении слова Либа.
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бизнес, россия, м.видео-эльдорадо
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, М.Видео-Эльдорадо
Гендиректором "М.Видео-Эльдорадо" назначили экс-главу Natura Siberica
Гендиректором "М.Видео-Эльдорадо" назначен экс-глава Natura Siberica Феликс Либ
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Новым гендиректором ведущего российского ритейлера электроники и бытовой техники "М.Видео-Эльдорадо" назначен бывший глава Natura Siberica Феликс Либ, сообщила компания.
"Группа "М.Видео-Эльдорадо"... сообщает о решении совета директоров ПАО "М.Видео" назначить Феликса Либа на должность генерального директора группы с 21 февраля 2025 года", - сказано в сообщении.
Бывший гендиректор группы Билан Ужахов, занимавший этот пост с августа 2022 года, теперь сконцентрируется на работе в совете директоров ПАО "М.Видео" и стратегическом планировании группы, пояснили в компании.
Так также напомнили, что Феликс Либ с 2022 года был генеральным директором группы компаний Natura Siberica, ведущего российского производителя натуральной и органической косметики. "Под его руководством компания смогла стабилизировать бизнес после кризисного периода, увеличив выручку до рекордных показателей. В июле 2024 года Феликс Либ перешел на должность председателя совета директоров Natura Siberica, передав пост генерального директора Сергею Быковских", - добавляется в сообщении.
Под руководством Либа в Natura Siberica была проведена масштабная реструктуризация, которая позволила "сохранить позиции компании на российском рынке и выйти на международный", подчеркнули в "М.Видео-Эльдорадо".
"В текущей макроэкономической ситуации ключевой фокус нашей работы будет сосредоточен на дополнительном повышении эффективности компании, развитии клиентского сервиса по самым высоким стандартам, а также реализации долгосрочной стратегии компании с целью наращивания доли на рынке и улучшения финансовых показателей", - приводятся в сообщении слова Либа.
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