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Прямые инвестиции Китая, Турции и ОАЭ в Евразию превысили 83 млрд долларов
Прямые инвестиции Китая, Турции и ОАЭ в Евразию превысили 83 млрд долларов - 19.02.2025, ПРАЙМ
Прямые инвестиции Китая, Турции и ОАЭ в Евразию превысили 83 млрд долларов
Накопленные прямые инвестиции Китая, Турции и ОАЭ в Евразийский регион превысили 83 миллиарда долларов, сообщает в среду пресс-служба Евразийского банка... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T17:39+0300
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АСТАНА, 19 фев - ПРАЙМ. Накопленные прямые инвестиции Китая, Турции и ОАЭ в Евразийский регион превысили 83 миллиарда долларов, сообщает в среду пресс-служба Евразийского банка развития (ЕАБР). "Накопленные прямые инвестиции Китая, Турции и ОАЭ в Евразийский регион превысили 83 миллиарда долларов... Центральная Азия – основной получатель инвестиций из внешних стран-партнеров. 51% вложений в Евразийский регион из Китая, Турции, Ирана и стран Залива приходится на страны Центральной Азии. С 2022 года объем инвестиций увеличился на 25% – до 46,2 миллиарда долларов", - говорится в сообщении ЕАБР. Отмечается, что страны Залива - основные драйверы роста инвестиций, их вложения в Евразийский регион за полтора года увеличились на 50% и достигли 16,1 миллиарда долларов, более 90% направлены в страны Центральной Азии. Аналитики банка добавили, что Китай продолжает наращивать инвестиции в Евразийский регион, инвестиции в сектора промышленности и электроэнергетики растут более интенсивно. По данным ЕАБР, с 2022 года инвестиции в электроэнергетику увеличились на 2,1 миллиарда долларов, в промышленность - на 0,9 миллиарда долларов. Сырьевой сектор остаётся ключевым направлением инвестиций в Евразийском регионе - 55% накопленных прямых инвестиций - 50 миллиардов долларов. Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, созданной в 2006 году с уставным капиталом в 7 миллиардов долларов. Участниками банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан, с наибольшими долями уставного капитала у России и Казахстана. Целью ЕАБР является содействие развитию рыночной экономики в странах-участницах, стимулирование их экономического роста и расширение торгово-экономических связей посредством инвестиционной деятельности.
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россия, китай, турция, еабр, мировая экономика, оаэ
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, ТУРЦИЯ, ЕАБР, Мировая экономика, ОАЭ
Прямые инвестиции Китая, Турции и ОАЭ в Евразию превысили 83 млрд долларов
ЕАБР: Прямые инвестиции Китая, Турции и ОАЭ в Евразию превысили 83 млрд долларов
АСТАНА, 19 фев - ПРАЙМ. Накопленные прямые инвестиции Китая, Турции и ОАЭ в Евразийский регион превысили 83 миллиарда долларов, сообщает в среду пресс-служба Евразийского банка развития (ЕАБР).
"Накопленные прямые инвестиции Китая, Турции и ОАЭ в Евразийский регион превысили 83 миллиарда долларов... Центральная Азия – основной получатель инвестиций из внешних стран-партнеров. 51% вложений в Евразийский регион из Китая, Турции, Ирана и стран Залива приходится на страны Центральной Азии. С 2022 года объем инвестиций увеличился на 25% – до 46,2 миллиарда долларов", - говорится в сообщении ЕАБР.
Отмечается, что страны Залива - основные драйверы роста инвестиций, их вложения в Евразийский регион за полтора года увеличились на 50% и достигли 16,1 миллиарда долларов, более 90% направлены в страны Центральной Азии.
Аналитики банка добавили, что Китай продолжает наращивать инвестиции в Евразийский регион, инвестиции в сектора промышленности и электроэнергетики растут более интенсивно. По данным ЕАБР, с 2022 года инвестиции в электроэнергетику увеличились на 2,1 миллиарда долларов, в промышленность - на 0,9 миллиарда долларов.
Сырьевой сектор остаётся ключевым направлением инвестиций в Евразийском регионе - 55% накопленных прямых инвестиций - 50 миллиардов долларов.
Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, созданной в 2006 году с уставным капиталом в 7 миллиардов долларов. Участниками банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан, с наибольшими долями уставного капитала у России и Казахстана. Целью ЕАБР является содействие развитию рыночной экономики в странах-участницах, стимулирование их экономического роста и расширение торгово-экономических связей посредством инвестиционной деятельности.
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