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Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 20 февраля
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 20 февраля - 19.02.2025, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 20 февраля
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 5,59 копейки - до 12,3608 рубля, курс доллара - на 91,3 копейки, до 90,4268 рубля,... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T17:24+0300
2025-02-19T17:24+0300
2025-02-19T17:25+0300
usd/rub - курс доллара к рублю
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 5,59 копейки - до 12,3608 рубля, курс доллара - на 91,3 копейки, до 90,4268 рубля, курс евро - на 1,59 рубля, до 94,0834 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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USD/RUB - Курс доллара к рублю
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 20 февраля
ЦБ: официальный курс юаня на четверг - 12,36, доллара - 90,43, евро - 94,08 руб
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 5,59 копейки - до 12,3608 рубля, курс доллара - на 91,3 копейки, до 90,4268 рубля, курс евро - на 1,59 рубля, до 94,0834 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.