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Нефть немного дорожает на факторе ОПЕК+ - 19.02.2025, ПРАЙМ
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Нефть немного дорожает на факторе ОПЕК+
Нефть немного дорожает на факторе ОПЕК+ - 19.02.2025, ПРАЙМ
Нефть немного дорожает на факторе ОПЕК+
Мировые цены на нефть в среду утром вяло растут, инвесторы ожидают дальнейших данных относительно торговой политики США и решений ОПЕК+, свидетельствуют данные... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T08:20+0300
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экономика
нефть
рынки
сша
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром вяло растут, инвесторы ожидают дальнейших данных относительно торговой политики США и решений ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.11 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent поднимается на 0,18%, до 75,98 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,19%, до 71,97 доллара. Вероятность дальнейшего откладывания восстановления добычи ОПЕК+ в рамках соглашения может оказать поддержку ценам на нефть, приводит агентство Блумберг мнение главы отдела экономики и стратегии Mizuho Bank Ltd. Вишну Варатхана (Vishnu Varathan). Также инвесторы следят за новостями относительно дальнейших действий в сфере торговой политики США. Президент страны Дональд Трамп ранее подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Тарифы в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов - на них ставка составит 10%. На товары из Китая вводятся тарифы в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта в США. Трамп также подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия.
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нефть, рынки, сша, опек
Экономика, Нефть, Рынки, США, ОПЕК
08:20 19.02.2025
 
Нефть немного дорожает на факторе ОПЕК+

Нефть постепенно дорожает на факторе ОПЕК+

© Unsplash/Ben WicksДобыча нефти
Добыча нефти
© Unsplash/Ben Wicks
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром вяло растут, инвесторы ожидают дальнейших данных относительно торговой политики США и решений ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 8.11 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent поднимается на 0,18%, до 75,98 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,19%, до 71,97 доллара.
Вероятность дальнейшего откладывания восстановления добычи ОПЕК+ в рамках соглашения может оказать поддержку ценам на нефть, приводит агентство Блумберг мнение главы отдела экономики и стратегии Mizuho Bank Ltd. Вишну Варатхана (Vishnu Varathan).
Также инвесторы следят за новостями относительно дальнейших действий в сфере торговой политики США. Президент страны Дональд Трамп ранее подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Тарифы в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов - на них ставка составит 10%. На товары из Китая вводятся тарифы в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта в США. Трамп также подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2025
Цены на нефть пошли вверх
Вчера, 19:03
 
ЭкономикаНефтьРынкиСШАОПЕК
 
 
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