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Казахстан и Венгрия обсудят поставки нефти по трубопроводу "Дружба"
Казахстан и Венгрия обсудят поставки нефти по трубопроводу "Дружба" - 19.02.2025, ПРАЙМ
Казахстан и Венгрия обсудят поставки нефти по трубопроводу "Дружба"
"Казмунайгаз" (КМГ), казахстанская национальная нефтегазовая компания, и венгерская MOL Group планируют провести переговоры для согласования условий поставок... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T11:14+0300
2025-02-19T11:14+0300
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энергетика
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АЛМА-АТА, 19 фев - ПРАЙМ. "Казмунайгаз" (КМГ), казахстанская национальная нефтегазовая компания, и венгерская MOL Group планируют провести переговоры для согласования условий поставок нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба". Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Казахстана.В Астане состоялась встреча министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева и министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, где обсуждались перспективы расширения сотрудничества в энергетической сфере, включая вопросы поставок казахстанской нефти. Ожидается, что в 2025 году Казахстан начнет пробные поставки нефти в Венгрию через трубопровод "Дружба".В пресс-релизе, опубликованном в Telegram-канале энергетического ведомства, отмечается, что с казахстанской стороны подтверждена техническая возможность транспортировки, что является основой для дальнейших шагов. Переговоры по коммерческим условиям представляют собой сложный и многоэтапный процесс, требующий тщательной проработки. Следующим этапом станет обсуждение ключевых коммерческих аспектов между КМГ и MOL Group, включая объемы поставок, ценообразование и условия транзита. Пробные поставки нефти рассматриваются как инструмент для оценки долгосрочных перспектив сотрудничества.Подчеркивается, что конкретные сроки и условия постоянных поставок будут определены после завершения переговоров и подписания необходимых соглашений.В январе Министерство энергетики Казахстана сообщило о планах направить 1,2 миллиона тонн нефти через систему "Дружба" в 2025 году.
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нефть, венгрия, казахстан, казмунайгаз, mol, алма-ата, газ, петер сийярто
Энергетика, Нефть, ВЕНГРИЯ, КАЗАХСТАН, Казмунайгаз, MOL, АЛМА-АТА, Газ, Петер Сийярто
Казахстан и Венгрия обсудят поставки нефти по трубопроводу "Дружба"
"Казмунайгаз" и венгерская MOL обсудят поставки нефти по трубопроводу "Дружба"
АЛМА-АТА, 19 фев - ПРАЙМ. "Казмунайгаз" (КМГ), казахстанская национальная нефтегазовая компания, и венгерская MOL Group планируют провести переговоры для согласования условий поставок нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба". Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Казахстана.
В Астане состоялась встреча министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева и министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, где обсуждались перспективы расширения сотрудничества в энергетической сфере, включая вопросы поставок казахстанской нефти. Ожидается, что в 2025 году Казахстан начнет пробные поставки нефти в Венгрию через трубопровод "Дружба".
В пресс-релизе, опубликованном в Telegram-канале энергетического ведомства, отмечается, что с казахстанской стороны подтверждена техническая возможность транспортировки, что является основой для дальнейших шагов. Переговоры по коммерческим условиям представляют собой сложный и многоэтапный процесс, требующий тщательной проработки. Следующим этапом станет обсуждение ключевых коммерческих аспектов между КМГ и MOL Group, включая объемы поставок, ценообразование и условия транзита. Пробные поставки нефти рассматриваются как инструмент для оценки долгосрочных перспектив сотрудничества.
Подчеркивается, что конкретные сроки и условия постоянных поставок будут определены после завершения переговоров и подписания необходимых соглашений.
В январе Министерство энергетики Казахстана сообщило о планах направить 1,2 миллиона тонн нефти через систему "Дружба" в 2025 году.
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