https://1prime.ru/20250219/neft-855066444.html

Цены на нефть растут в ожидании новостей о потолке цен на сырьё из России

Цены на нефть растут в ожидании новостей о потолке цен на сырьё из России - 19.02.2025, ПРАЙМ

Цены на нефть растут в ожидании новостей о потолке цен на сырьё из России

Мировые цены на нефть в среду днем растут на неопределенности вокруг экспорта российской нефти на мировом рынке в свете возможного "ужесточения" потолка цен на... | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T15:11+0300

2025-02-19T15:11+0300

2025-02-19T15:11+0300

экономика

нефть

рынки

опек

saxo bank

bloomberg

https://cdnn.1prime.ru/img/83864/54/838645438_0:71:3059:1791_1920x0_80_0_0_6d1fd3eae0fb777f5aadcc43de59ee75.jpg

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем растут на неопределенности вокруг экспорта российской нефти на мировом рынке в свете возможного "ужесточения" потолка цен на неё, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 14.54 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,82%, до 76,46 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,9%, до 72,48 доллара. "Цены на сырую нефть растут третий день подряд на фоне предположений о том, что ОПЕК+ рассматривает возможность дальнейшего увеличения добычи, а также неопределенности в отношении поставок российской нефти, поскольку страны G7 рассматривает возможность ужесточения потолка цен на экспорт российской нефти", - приводит газета Wall Street Journal мнение аналитика Saxo Bank Оле Хансена. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на проект соответствующего документа сообщило, что страны "Большой семёрки" (G7) изучают возможность пересмотреть потолок цен на нефть из РФ. Отмечается, что G7 планируют выпустить заявление 24 февраля.

https://1prime.ru/20250218/neft-855040138.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, рынки, опек, saxo bank, bloomberg