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Цены на нефть растут в ожидании новостей о потолке цен на сырьё из России
Цены на нефть растут в ожидании новостей о потолке цен на сырьё из России - 19.02.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть растут в ожидании новостей о потолке цен на сырьё из России
Мировые цены на нефть в среду днем растут на неопределенности вокруг экспорта российской нефти на мировом рынке в свете возможного "ужесточения" потолка цен на... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T15:11+0300
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем растут на неопределенности вокруг экспорта российской нефти на мировом рынке в свете возможного "ужесточения" потолка цен на неё, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 14.54 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,82%, до 76,46 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,9%, до 72,48 доллара. "Цены на сырую нефть растут третий день подряд на фоне предположений о том, что ОПЕК+ рассматривает возможность дальнейшего увеличения добычи, а также неопределенности в отношении поставок российской нефти, поскольку страны G7 рассматривает возможность ужесточения потолка цен на экспорт российской нефти", - приводит газета Wall Street Journal мнение аналитика Saxo Bank Оле Хансена. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на проект соответствующего документа сообщило, что страны "Большой семёрки" (G7) изучают возможность пересмотреть потолок цен на нефть из РФ. Отмечается, что G7 планируют выпустить заявление 24 февраля.
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нефть, рынки, опек, saxo bank, bloomberg
Экономика, Нефть, Рынки, ОПЕК, Saxo Bank, Bloomberg
Цены на нефть растут в ожидании новостей о потолке цен на сырьё из России
Стоимость нефти растет на фоне в ожиданий новостей о потолке цен на сырьё из РФ
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем растут на неопределенности вокруг экспорта российской нефти на мировом рынке в свете возможного "ужесточения" потолка цен на неё, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 14.54 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,82%, до 76,46 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,9%, до 72,48 доллара.
"Цены на сырую нефть растут третий день подряд на фоне предположений о том, что ОПЕК+ рассматривает возможность дальнейшего увеличения добычи, а также неопределенности в отношении поставок российской нефти, поскольку страны G7 рассматривает возможность ужесточения потолка цен на экспорт российской нефти", - приводит газета Wall Street Journal мнение аналитика Saxo Bank Оле Хансена.
Ранее агентство Bloomberg
со ссылкой на проект соответствующего документа сообщило, что страны "Большой семёрки" (G7) изучают возможность пересмотреть потолок цен на нефть из РФ. Отмечается, что G7 планируют выпустить заявление 24 февраля.
Страны G7 собираются пересмотреть потолок цен на нефть из РФ, пишут СМИ