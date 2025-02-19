Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на нефть растут в ожидании новостей о потолке цен на сырьё из России - 19.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250219/neft-855066444.html
Цены на нефть растут в ожидании новостей о потолке цен на сырьё из России
Цены на нефть растут в ожидании новостей о потолке цен на сырьё из России - 19.02.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть растут в ожидании новостей о потолке цен на сырьё из России
Мировые цены на нефть в среду днем растут на неопределенности вокруг экспорта российской нефти на мировом рынке в свете возможного "ужесточения" потолка цен на... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T15:11+0300
2025-02-19T15:11+0300
экономика
нефть
рынки
опек
saxo bank
bloomberg
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/54/838645438_0:71:3059:1791_1920x0_80_0_0_6d1fd3eae0fb777f5aadcc43de59ee75.jpg
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем растут на неопределенности вокруг экспорта российской нефти на мировом рынке в свете возможного "ужесточения" потолка цен на неё, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 14.54 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,82%, до 76,46 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,9%, до 72,48 доллара. "Цены на сырую нефть растут третий день подряд на фоне предположений о том, что ОПЕК+ рассматривает возможность дальнейшего увеличения добычи, а также неопределенности в отношении поставок российской нефти, поскольку страны G7 рассматривает возможность ужесточения потолка цен на экспорт российской нефти", - приводит газета Wall Street Journal мнение аналитика Saxo Bank Оле Хансена. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на проект соответствующего документа сообщило, что страны "Большой семёрки" (G7) изучают возможность пересмотреть потолок цен на нефть из РФ. Отмечается, что G7 планируют выпустить заявление 24 февраля.
https://1prime.ru/20250218/neft-855040138.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/54/838645438_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_09710dcf9bec308a35a88bd33a78737a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, рынки, опек, saxo bank, bloomberg
Экономика, Нефть, Рынки, ОПЕК, Saxo Bank, Bloomberg
15:11 19.02.2025
 
Цены на нефть растут в ожидании новостей о потолке цен на сырьё из России

Стоимость нефти растет на фоне в ожиданий новостей о потолке цен на сырьё из РФ

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные вышки в Татарстане
Нефтяные вышки в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем растут на неопределенности вокруг экспорта российской нефти на мировом рынке в свете возможного "ужесточения" потолка цен на неё, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 14.54 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,82%, до 76,46 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,9%, до 72,48 доллара.
"Цены на сырую нефть растут третий день подряд на фоне предположений о том, что ОПЕК+ рассматривает возможность дальнейшего увеличения добычи, а также неопределенности в отношении поставок российской нефти, поскольку страны G7 рассматривает возможность ужесточения потолка цен на экспорт российской нефти", - приводит газета Wall Street Journal мнение аналитика Saxo Bank Оле Хансена.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на проект соответствующего документа сообщило, что страны "Большой семёрки" (G7) изучают возможность пересмотреть потолок цен на нефть из РФ. Отмечается, что G7 планируют выпустить заявление 24 февраля.
Нефтепереработка
Страны G7 собираются пересмотреть потолок цен на нефть из РФ, пишут СМИ
Вчера, 17:35
 
ЭкономикаНефтьРынкиОПЕКSaxo BankBloomberg
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала