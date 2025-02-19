https://1prime.ru/20250219/neft-855079405.html

Нефть прибавляет в цене

Нефть прибавляет в цене - 19.02.2025, ПРАЙМ

Нефть прибавляет в цене

Мировые цены на нефть в среду вечером прибавляют более 1% на фоне неопределенности вокруг перспектив поставок этого вида сырья, свидетельствуют данные торгов. | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T18:48+0300

2025-02-19T18:48+0300

2025-02-19T18:48+0300

экономика

нефть

торги

цены

https://cdnn.1prime.ru/img/83787/34/837873404_0:179:1732:1153_1920x0_80_0_0_28f29a931e569e071c5b007729fd5451.jpg

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером прибавляют более 1% на фоне неопределенности вокруг перспектив поставок этого вида сырья, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.18 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,08%, до 76,66 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 1,24%, до 72,72 доллара. Нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в понедельник подверглась атаке БПЛА. Ранее в среду президент РФ Владимир Путин заявил, что атака на КТК способна спровоцировать высокие цены на энергоносители на мировых рынках. Трейдеры продолжают оценивать перспективы добычи ОПЕК+. Агентство Блумберг в понедельник сообщило, что альянс рассматривает возможность отложить запланированное пока на апрель начало постепенного увеличения нефтедобычи. Но сразу после этого вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что ОПЕК+ пока не обсуждал возможность такого варианта. "Отсрочка может свести на нет профицит, который мы ожидаем на рынке в этом году, что окажет ценам более существенную поддержку", - приводит портал MarketWatch мнение сырьевых стратегов ING Уоррена Паттерсона (Warren Patterson) и Эвы Мантей (Ewa Manthey). В четверг ожидается публикация еженедельной статистики по запасам нефти в США. За предыдущую неделю, которая завершилась 7 февраля, коммерческие запасы нефти в стране выросли на 4,1 миллиона баррелей.

https://1prime.ru/20250218/ktk-855042826.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, торги, цены