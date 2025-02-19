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Нефть прибавляет в цене
Нефть прибавляет в цене - 19.02.2025, ПРАЙМ
Нефть прибавляет в цене
Мировые цены на нефть в среду вечером прибавляют более 1% на фоне неопределенности вокруг перспектив поставок этого вида сырья, свидетельствуют данные торгов. | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T18:48+0300
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером прибавляют более 1% на фоне неопределенности вокруг перспектив поставок этого вида сырья, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.18 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,08%, до 76,66 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 1,24%, до 72,72 доллара. Нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в понедельник подверглась атаке БПЛА. Ранее в среду президент РФ Владимир Путин заявил, что атака на КТК способна спровоцировать высокие цены на энергоносители на мировых рынках. Трейдеры продолжают оценивать перспективы добычи ОПЕК+. Агентство Блумберг в понедельник сообщило, что альянс рассматривает возможность отложить запланированное пока на апрель начало постепенного увеличения нефтедобычи. Но сразу после этого вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что ОПЕК+ пока не обсуждал возможность такого варианта. "Отсрочка может свести на нет профицит, который мы ожидаем на рынке в этом году, что окажет ценам более существенную поддержку", - приводит портал MarketWatch мнение сырьевых стратегов ING Уоррена Паттерсона (Warren Patterson) и Эвы Мантей (Ewa Manthey). В четверг ожидается публикация еженедельной статистики по запасам нефти в США. За предыдущую неделю, которая завершилась 7 февраля, коммерческие запасы нефти в стране выросли на 4,1 миллиона баррелей.
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нефть, торги, цены
Экономика, Нефть, Торги, цены
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером прибавляют более 1% на фоне неопределенности вокруг перспектив поставок этого вида сырья, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.18 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,08%, до 76,66 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 1,24%, до 72,72 доллара.
Нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в понедельник подверглась атаке БПЛА. Ранее в среду президент РФ Владимир Путин заявил, что атака на КТК способна спровоцировать высокие цены на энергоносители на мировых рынках.
Трейдеры продолжают оценивать перспективы добычи ОПЕК+. Агентство Блумберг в понедельник сообщило, что альянс рассматривает возможность отложить запланированное пока на апрель начало постепенного увеличения нефтедобычи. Но сразу после этого вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что ОПЕК+ пока не обсуждал возможность такого варианта.
Прокачка нефти по КТК упала на 30-40% после атаки БПЛА ВСУ, сообщил Новак
"Отсрочка может свести на нет профицит, который мы ожидаем на рынке в этом году, что окажет ценам более существенную поддержку", - приводит портал MarketWatch мнение сырьевых стратегов ING Уоррена Паттерсона (Warren Patterson) и Эвы Мантей (Ewa Manthey).
В четверг ожидается публикация еженедельной статистики по запасам нефти в США. За предыдущую неделю, которая завершилась 7 февраля, коммерческие запасы нефти в стране выросли на 4,1 миллиона баррелей.