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Новак прокомментировал атаку украинского БПЛА на НПС "Кропоткинская" - 19.02.2025, ПРАЙМ
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Новак прокомментировал атаку украинского БПЛА на НПС "Кропоткинская"
Новак прокомментировал атаку украинского БПЛА на НПС "Кропоткинская" - 19.02.2025, ПРАЙМ
Новак прокомментировал атаку украинского БПЛА на НПС "Кропоткинская"
Добавлены высказывания Новака (третий абзац), бэкграунд (пятый абзац). | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T00:01+0300
2025-02-19T00:01+0300
энергетика
нефть
россия
рф
казахстан
краснодарский край
александр новак
владимир путин
сергей лавров
ктк
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Добавлены высказывания Новака (третий абзац), бэкграунд (пятый абзац). МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Атака украинского БПЛА на нефтеперекачивающую станцию была направлена фактически против иностранных акционеров "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК), заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Фактически эта атака была действительно ради того, чтобы остановить прокачку этой нефти, которая принадлежит иностранным акционерам", - сказал Новак на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. Вице-премьер напомнил, что по трубопроводу КТК прокачивается нефть, которая добывается на территории Казахстана по соглашению о разделе продукции между Казахстаном и участниками консорциума. "Это, в основном, иностранные акционеры, американские компании - Chevron, ExxonMobil, а также ряд европейских компаний. Эта компания не под санкциями. Она надежно прокачивала (нефть - ред.) через территорию России с использованием трубопроводной инфраструктуры, проходящей через нашу территорию - Новороссийск", - добавил Новак. НПС "Кропоткинская", расположенная в Краснодарском крае, в понедельник подверглась атаке БПЛА. Как заявил в тот же день КТК, террористический удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами. "Транснефть" позднее уточнила, что беспилотники управлялись "подконтрольными киевскому режиму вооруженными формированиями". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил во вторник, что атака Киева на КТК должна укрепить всех во мнении, что Владимиру Зеленскому нужно "дать по рукам". Нефтепроводная система КТК общей мощностью 83 миллиона тонн нефти в год - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
рф
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нефть, россия, рф, казахстан, краснодарский край, александр новак, владимир путин, сергей лавров, ктк, chevron, транснефть
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, РФ, КАЗАХСТАН, Краснодарский край, Александр Новак, Владимир Путин, Сергей Лавров, КТК, Chevron, Транснефть
00:01 19.02.2025
 
Новак прокомментировал атаку украинского БПЛА на НПС "Кропоткинская"

Новак: атака украинского БПЛА была направлена против иностранных акционеров КТК

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Добавлены высказывания Новака (третий абзац), бэкграунд (пятый абзац).
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Атака украинского БПЛА на нефтеперекачивающую станцию была направлена фактически против иностранных акционеров "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК), заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Фактически эта атака была действительно ради того, чтобы остановить прокачку этой нефти, которая принадлежит иностранным акционерам", - сказал Новак на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вице-премьер напомнил, что по трубопроводу КТК прокачивается нефть, которая добывается на территории Казахстана по соглашению о разделе продукции между Казахстаном и участниками консорциума. "Это, в основном, иностранные акционеры, американские компании - Chevron, ExxonMobil, а также ряд европейских компаний. Эта компания не под санкциями. Она надежно прокачивала (нефть - ред.) через территорию России с использованием трубопроводной инфраструктуры, проходящей через нашу территорию - Новороссийск", - добавил Новак.
НПС "Кропоткинская", расположенная в Краснодарском крае, в понедельник подверглась атаке БПЛА. Как заявил в тот же день КТК, террористический удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами. "Транснефть" позднее уточнила, что беспилотники управлялись "подконтрольными киевскому режиму вооруженными формированиями". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил во вторник, что атака Киева на КТК должна укрепить всех во мнении, что Владимиру Зеленскому нужно "дать по рукам".
Нефтепроводная система КТК общей мощностью 83 миллиона тонн нефти в год - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
 
ЭнергетикаНефтьРОССИЯРФКАЗАХСТАНКраснодарский крайАлександр НовакВладимир ПутинСергей ЛавровКТКChevronТранснефть
 
 
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