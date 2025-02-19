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Бразилия присоединяется к Хартии сотрудничества ОПЕК+

Бразилия присоединяется к Хартии сотрудничества ОПЕК+ - 19.02.2025, ПРАЙМ

Бразилия присоединяется к Хартии сотрудничества ОПЕК+

Бразилия станет членом Хартии Сотрудничества ОПЕК+. Об этом было заявили в организации стран-экспортеров нефти ОПЕК. | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T08:54+0300

2025-02-19T08:54+0300

2025-02-19T08:54+0300

энергетика

опек

бразилия

мировая экономика

нефть

хайсам аль-гайс

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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Бразилия станет членом Хартии Сотрудничества ОПЕК+. Об этом было заявили в организации стран-экспортеров нефти ОПЕК. В официальном сообщении ОПЕК говорится, что организация приветствует решение Национального энергетического совета Бразилии, которое открывает возможность для участия страны в Хартии сотрудничества (CoC) между государствами-производителями нефти.По итогам министерской встречи ОПЕК+ в ноябре 2023 года было объявлено, что Бразилия начнет сотрудничество с альянсом с 1 января 2024 года. Однако генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс уточнил, что взаимодействие Бразилии и ОПЕК+ не связано с соглашением альянса о сокращении объемов добычи нефти (Декларацией о сотрудничестве, DoC).В сообщении также указывается, что в течение 2024 года состоялся ряд встреч на высоком уровне между ОПЕК+ и представителями Бразилии, после которых и было принято решение о присоединении страны к Хартии сотрудничества."Хартия сотрудничества, подписанная в июле 2019 года, предоставляет платформу для содействия диалогу и обмену мнениями относительно условий и изменений на мировых рынках нефти и энергоносителей. Цель - способствовать надежному энергоснабжению и долгосрочной стабильности на благо производителей, потребителей, инвесторов и мировой экономики", - отмечает ОПЕК.

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опек, бразилия, мировая экономика, нефть, хайсам аль-гайс