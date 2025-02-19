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Бразилия присоединяется к Хартии сотрудничества ОПЕК+ - 19.02.2025, ПРАЙМ
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Бразилия присоединяется к Хартии сотрудничества ОПЕК+
Бразилия присоединяется к Хартии сотрудничества ОПЕК+ - 19.02.2025, ПРАЙМ
Бразилия присоединяется к Хартии сотрудничества ОПЕК+
Бразилия станет членом Хартии Сотрудничества ОПЕК+. Об этом было заявили в организации стран-экспортеров нефти ОПЕК. | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T08:54+0300
2025-02-19T08:54+0300
энергетика
опек
бразилия
мировая экономика
нефть
хайсам аль-гайс
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Бразилия станет членом Хартии Сотрудничества ОПЕК+. Об этом было заявили в организации стран-экспортеров нефти ОПЕК. В официальном сообщении ОПЕК говорится, что организация приветствует решение Национального энергетического совета Бразилии, которое открывает возможность для участия страны в Хартии сотрудничества (CoC) между государствами-производителями нефти.По итогам министерской встречи ОПЕК+ в ноябре 2023 года было объявлено, что Бразилия начнет сотрудничество с альянсом с 1 января 2024 года. Однако генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс уточнил, что взаимодействие Бразилии и ОПЕК+ не связано с соглашением альянса о сокращении объемов добычи нефти (Декларацией о сотрудничестве, DoC).В сообщении также указывается, что в течение 2024 года состоялся ряд встреч на высоком уровне между ОПЕК+ и представителями Бразилии, после которых и было принято решение о присоединении страны к Хартии сотрудничества."Хартия сотрудничества, подписанная в июле 2019 года, предоставляет платформу для содействия диалогу и обмену мнениями относительно условий и изменений на мировых рынках нефти и энергоносителей. Цель - способствовать надежному энергоснабжению и долгосрочной стабильности на благо производителей, потребителей, инвесторов и мировой экономики", - отмечает ОПЕК.
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опек, бразилия, мировая экономика, нефть, хайсам аль-гайс
Энергетика, ОПЕК, БРАЗИЛИЯ, Мировая экономика, Нефть, Хайсам аль-Гайс
08:54 19.02.2025
 
Бразилия присоединяется к Хартии сотрудничества ОПЕК+

ОПЕК: Бразилия решила стать членом Хартии Сотрудничества ОПЕК+

© CC BY 2.0 / Bill SmithФлаг Бразилии
Флаг Бразилии - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
© CC BY 2.0 / Bill Smith
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Бразилия станет членом Хартии Сотрудничества ОПЕК+. Об этом было заявили в организации стран-экспортеров нефти ОПЕК.
В официальном сообщении ОПЕК говорится, что организация приветствует решение Национального энергетического совета Бразилии, которое открывает возможность для участия страны в Хартии сотрудничества (CoC) между государствами-производителями нефти.
По итогам министерской встречи ОПЕК+ в ноябре 2023 года было объявлено, что Бразилия начнет сотрудничество с альянсом с 1 января 2024 года. Однако генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс уточнил, что взаимодействие Бразилии и ОПЕК+ не связано с соглашением альянса о сокращении объемов добычи нефти (Декларацией о сотрудничестве, DoC).
В сообщении также указывается, что в течение 2024 года состоялся ряд встреч на высоком уровне между ОПЕК+ и представителями Бразилии, после которых и было принято решение о присоединении страны к Хартии сотрудничества.
"Хартия сотрудничества, подписанная в июле 2019 года, предоставляет платформу для содействия диалогу и обмену мнениями относительно условий и изменений на мировых рынках нефти и энергоносителей. Цель - способствовать надежному энергоснабжению и долгосрочной стабильности на благо производителей, потребителей, инвесторов и мировой экономики", - отмечает ОПЕК.
%Флаг Казахстана - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
Казахстан в рамках ОПЕК+ обновит план компенсации превышения добычи нефти
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ЭнергетикаОПЕКБРАЗИЛИЯМировая экономикаНефтьХайсам аль-Гайс
 
 
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