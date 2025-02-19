https://1prime.ru/20250219/osvidetelstvovanie-855074657.html

"Не только водителей". Минздрав решил проверять на алкоголь по-новому

"Не только водителей". Минздрав решил проверять на алкоголь по-новому - 19.02.2025, ПРАЙМ

"Не только водителей". Минздрав решил проверять на алкоголь по-новому

Министерство здравоохранения РФ подготовило проект приказа, обновляющего порядок медосвидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения. В... | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T16:48+0300

2025-02-19T16:48+0300

2025-02-19T16:53+0300

минздрав рф

проект

приказ

проверка

опьянение

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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Министерство здравоохранения РФ подготовило проект приказа, обновляющего порядок медосвидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения. В частности, предлагается расширить сферы применения процедуры освидетельствования, и начать проверять не только водителей, но также сотрудников, граждан на военных сборах или военнослужащих, передает телеканал "Царьград".Как сообщается, проект приказа предусматривает обновление перечня наркотических и психотропных веществ. Также документом предлагается введение особых условий проведения процедуры медосвидетельствования при оказании помощи пострадавшим, например, в ДТП.И главное изменение, как считает телеканал, заключается в том, что инициатива Минздрава расширяет область применения процедуры освидетельствования, выводя ее за рамки дорожного движения."Теперь процедура может применяться для определения состояния опьянения у сотрудников, граждан на военных сборах или у военнослужащих", - сообщил "Царьград", отметив, что процедура освидетельствования, согласно проекту приказа, предполагает "медосмотр врачом или фельдшером, исследование выдыхаемого воздуха, а также анализ мочи и крови".

https://1prime.ru/20250214/minzdrav-854946961.html

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минздрав рф, проект, приказ, проверка, опьянение