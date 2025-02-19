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"Не только водителей". Минздрав решил проверять на алкоголь по-новому - 19.02.2025, ПРАЙМ
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"Не только водителей". Минздрав решил проверять на алкоголь по-новому
"Не только водителей". Минздрав решил проверять на алкоголь по-новому - 19.02.2025, ПРАЙМ
"Не только водителей". Минздрав решил проверять на алкоголь по-новому
Министерство здравоохранения РФ подготовило проект приказа, обновляющего порядок медосвидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения. В... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T16:48+0300
2025-02-19T16:53+0300
минздрав рф
проект
приказ
проверка
опьянение
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Министерство здравоохранения РФ подготовило проект приказа, обновляющего порядок медосвидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения. В частности, предлагается расширить сферы применения процедуры освидетельствования, и начать проверять не только водителей, но также сотрудников, граждан на военных сборах или военнослужащих, передает телеканал "Царьград".Как сообщается, проект приказа предусматривает обновление перечня наркотических и психотропных веществ. Также документом предлагается введение особых условий проведения процедуры медосвидетельствования при оказании помощи пострадавшим, например, в ДТП.И главное изменение, как считает телеканал, заключается в том, что инициатива Минздрава расширяет область применения процедуры освидетельствования, выводя ее за рамки дорожного движения."Теперь процедура может применяться для определения состояния опьянения у сотрудников, граждан на военных сборах или у военнослужащих", - сообщил "Царьград", отметив, что процедура освидетельствования, согласно проекту приказа, предполагает "медосмотр врачом или фельдшером, исследование выдыхаемого воздуха, а также анализ мочи и крови".
https://1prime.ru/20250214/minzdrav-854946961.html
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минздрав рф, проект, приказ, проверка, опьянение
Минздрав РФ, проект, Приказ, проверка, опьянение
16:48 19.02.2025 (обновлено: 16:53 19.02.2025)
 
"Не только водителей". Минздрав решил проверять на алкоголь по-новому

"Царьград": Минздрав предложил проверять на алкоголь по-новому

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДегустация вина в Крыму
Дегустация вина в Крыму - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Министерство здравоохранения РФ подготовило проект приказа, обновляющего порядок медосвидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения. В частности, предлагается расширить сферы применения процедуры освидетельствования, и начать проверять не только водителей, но также сотрудников, граждан на военных сборах или военнослужащих, передает телеканал "Царьград".
Как сообщается, проект приказа предусматривает обновление перечня наркотических и психотропных веществ. Также документом предлагается введение особых условий проведения процедуры медосвидетельствования при оказании помощи пострадавшим, например, в ДТП.
И главное изменение, как считает телеканал, заключается в том, что инициатива Минздрава расширяет область применения процедуры освидетельствования, выводя ее за рамки дорожного движения.
Портал Госуслуг - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
Минздрав планирует изменить правила прикрепления к поликлинике
14 февраля, 18:13
"Теперь процедура может применяться для определения состояния опьянения у сотрудников, граждан на военных сборах или у военнослужащих", - сообщил "Царьград", отметив, что процедура освидетельствования, согласно проекту приказа, предполагает "медосмотр врачом или фельдшером, исследование выдыхаемого воздуха, а также анализ мочи и крови".
 
Минздрав РФпроектПриказпроверкаопьянение
 
 
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