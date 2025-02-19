https://1prime.ru/20250219/sanktsii-855059663.html

Венгрия добилась исключения из санкций для нефтепродуктов из сырья РФ

Венгрия добилась исключения из санкций для нефтепродуктов из сырья РФ - 19.02.2025, ПРАЙМ

Венгрия добилась исключения из санкций для нефтепродуктов из сырья РФ

Венгрия добилась исключения из 16-го пакета санкций использования нефтепродуктов из российского сырья и оборудования, необходимого для обслуживания нефтепровода | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T12:00+0300

2025-02-19T12:00+0300

2025-02-19T12:00+0300

энергетика

нефть

венгрия

рф

петер сийярто

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/64/841266462_0:19:2048:1171_1920x0_80_0_0_fe2a69ad34e7500b1aa9762b111ea74c.jpg

БУДАПЕШТ, 19 фев - ПРАЙМ. Венгрия добилась исключения из 16-го пакета санкций использования нефтепродуктов из российского сырья и оборудования, необходимого для обслуживания нефтепровода "Дружба", заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Глава венгерского МИД раскритиковал введение нового пакета санкций, заявив, что он не учитывает "новой реальности". "Однако этот пакет санкций для Венгрии делает послабления. Мы добились, чтобы 16-й пакет позволял использование в Венгрии продуктов из российской нефти, импортированной MOL и затем переработанной на нефтеперерабатывающем заводе Slovnaft в Братиславе, что значительно улучшит энергетическую безопасность Венгрии", - сказал Сийярто в видеообращении.Он добавил, что из санкционного пакета были исключено оборудование, необходимое для обслуживания нефтепровода "Дружба", в частности, его измерительной станции. "Таким образом, мы обеспечили, чтобы нефтепровод "Дружба" в будущем физически был пригоден для поставок нефти, так что мы сделали еще один шаг для повышения нашей энергетической безопасности", - отметил Сийярто.

https://1prime.ru/20250219/neft-855057381.html

венгрия

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, венгрия, рф, петер сийярто