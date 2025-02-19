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Венгрия добилась исключения из санкций для нефтепродуктов из сырья РФ - 19.02.2025, ПРАЙМ
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Венгрия добилась исключения из санкций для нефтепродуктов из сырья РФ
Венгрия добилась исключения из санкций для нефтепродуктов из сырья РФ - 19.02.2025, ПРАЙМ
Венгрия добилась исключения из санкций для нефтепродуктов из сырья РФ
Венгрия добилась исключения из 16-го пакета санкций использования нефтепродуктов из российского сырья и оборудования, необходимого для обслуживания нефтепровода | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T12:00+0300
2025-02-19T12:00+0300
энергетика
нефть
венгрия
рф
петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 19 фев - ПРАЙМ. Венгрия добилась исключения из 16-го пакета санкций использования нефтепродуктов из российского сырья и оборудования, необходимого для обслуживания нефтепровода "Дружба", заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Глава венгерского МИД раскритиковал введение нового пакета санкций, заявив, что он не учитывает "новой реальности". "Однако этот пакет санкций для Венгрии делает послабления. Мы добились, чтобы 16-й пакет позволял использование в Венгрии продуктов из российской нефти, импортированной MOL и затем переработанной на нефтеперерабатывающем заводе Slovnaft в Братиславе, что значительно улучшит энергетическую безопасность Венгрии", - сказал Сийярто в видеообращении.Он добавил, что из санкционного пакета были исключено оборудование, необходимое для обслуживания нефтепровода "Дружба", в частности, его измерительной станции. "Таким образом, мы обеспечили, чтобы нефтепровод "Дружба" в будущем физически был пригоден для поставок нефти, так что мы сделали еще один шаг для повышения нашей энергетической безопасности", - отметил Сийярто.
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нефть, венгрия, рф, петер сийярто
Энергетика, Нефть, ВЕНГРИЯ, РФ, Петер Сийярто
12:00 19.02.2025
 
Венгрия добилась исключения из санкций для нефтепродуктов из сырья РФ

Сийярто: Венгрия добилась исключения из санкций для нефтепродуктов из сырья РФ

© CC BY 2.0 / Bobo BoomЗдание парламента в Будапеште, Венгрия
Здание парламента в Будапеште, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
© CC BY 2.0 / Bobo Boom
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БУДАПЕШТ, 19 фев - ПРАЙМ. Венгрия добилась исключения из 16-го пакета санкций использования нефтепродуктов из российского сырья и оборудования, необходимого для обслуживания нефтепровода "Дружба", заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Глава венгерского МИД раскритиковал введение нового пакета санкций, заявив, что он не учитывает "новой реальности".
"Однако этот пакет санкций для Венгрии делает послабления. Мы добились, чтобы 16-й пакет позволял использование в Венгрии продуктов из российской нефти, импортированной MOL и затем переработанной на нефтеперерабатывающем заводе Slovnaft в Братиславе, что значительно улучшит энергетическую безопасность Венгрии", - сказал Сийярто в видеообращении.
Он добавил, что из санкционного пакета были исключено оборудование, необходимое для обслуживания нефтепровода "Дружба", в частности, его измерительной станции.
"Таким образом, мы обеспечили, чтобы нефтепровод "Дружба" в будущем физически был пригоден для поставок нефти, так что мы сделали еще один шаг для повышения нашей энергетической безопасности", - отметил Сийярто.
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
Казахстан и Венгрия обсудят поставки нефти по трубопроводу "Дружба"
11:14
 
ЭнергетикаНефтьВЕНГРИЯРФПетер Сийярто
 
 
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