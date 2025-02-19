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"Сканэкс" внедрит сервисы с нейросетью в платформу "Морской портал"

"Сканэкс" внедрит сервисы с нейросетью в платформу "Морской портал" - 19.02.2025, ПРАЙМ

"Сканэкс" внедрит сервисы с нейросетью в платформу "Морской портал"

Инженеры ГК "Сканэкс" внедрят сервисы с нейросетью в платформу "Морской портал", которые позволят обнаруживать нефтяные пятна, опасные для движения кораблей... | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T04:23+0300

2025-02-19T04:23+0300

2025-02-19T04:23+0300

москва

атомфлот

лукойл

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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Инженеры ГК "Сканэкс" внедрят сервисы с нейросетью в платформу "Морской портал", которые позволят обнаруживать нефтяные пятна, опасные для движения кораблей ледовые образования и даже суда, находящиеся в режиме радиомолчания, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Платформы НТИ". "ГК "Сканэкс" внедрит новые сервисы для повышения безопасности в судоходстве.... Сервисы интегрируются в платформу "Морской портал" - это система мониторинга навигационно-судовой обстановки, экологического состояния акватории… Инженеры обновят ряд сервисов и внедрят в них методы машинного обучения. Теперь алгоритмы позволят обнаруживать нефтяные пятна, опасные для движения судов ледовые образования и даже суда, которые находятся в режиме радиомолчания", - рассказали в "Платформе НТИ". В пресс-службе добавили, что платформу "Морской портал" используют такие компании, как ФГУП "Атомфлот", "Лукойл", "Газпромнефть-Сахалин" и другие. Она интегрирует в себе большое количество данных о состоянии морских акваторий от российских и мировых поставщиков данных. Для внедрения новых алгоритмов были задействованы несколько сотен космических снимков. На их основе выделили тысячи эталонов, задействованных в дальнейшем в обучении моделей нейронных сетей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

москва, атомфлот, лукойл