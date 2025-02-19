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Суд отклонил апелляцию Unicredit на взыскание долга по иску "Русхимальянса" - 19.02.2025, ПРАЙМ
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Суд отклонил апелляцию Unicredit на взыскание долга по иску "Русхимальянса"
Суд отклонил апелляцию Unicredit на взыскание долга по иску "Русхимальянса" - 19.02.2025, ПРАЙМ
Суд отклонил апелляцию Unicredit на взыскание долга по иску "Русхимальянса"
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (Санкт-Петербург) поддержал нижестоящую инстанцию, взыскавшую по иску ООО "Русхимальянс", совместного предприятия... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T17:35+0300
2025-02-19T17:35+0300
бизнес
русхимальянс
юникредит банк
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МОСКВА, 19 фев – ПРАЙМ. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (Санкт-Петербург) поддержал нижестоящую инстанцию, взыскавшую по иску ООО "Русхимальянс", совместного предприятия "Газпрома" и "Русгаздобычи", около 462,7 миллиона евро (около 44,3 миллиарда рублей по текущему курсу) солидарно с немецкого Unicredit Bank AG и российского "Юникредит банка". Как следует из сообщения в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд в среду отклонил жалобы ответчиков на принятое в июне решение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, после чего оно вступило в законную силу. Первая инстанция взыскала с банков более 453,1 миллиона евро долга по выплатам по банковским гарантиям и более 9,5 миллиона евро процентов за просрочку выплат. Семь гарантий Unicredit Bank, выданных в 2021 году, обеспечивали обязательства немецкой инжиниринговой компании Linde в качестве подрядчика по двум контрактам с истцом – от 7 июля 2021 года на строительство в районе Усть-Луги газоперерабатывающего завода и от 9 сентября 2021 года на строительство завода по производству сжиженного природного газа. Linde в мае 2022 года приостановила исполнение обязательств по контрактам, после чего заказчик "Русхимальянс" в сентябре 2022 года и в апреле 2023 года расторг с ней контракты и потребовал вернуть неотработанные авансы и возместить убытки. Поскольку Linde проигнорировала требования, заказчик обратился за выплатами к банку-гаранту, а впоследствии и с иском к нему и родственному российскому банку. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в мае по заявлению истца наложил арест на активы Unicredit Bank и связанных с ним российских юрлиц в пределах около 462,7 миллиона евро. В частности, на принадлежащие немецкому банку и АО "Юникредит банк" ценные бумаги, денежные средства (в том числе которые будут поступать), находящиеся на всех банковских счетах, в том числе корреспондентских и иных счетах за исключением счетов типа "С", счетов типа "И", недвижимое имущество. Суд также запретил "Юникредит банку" распоряжаться 100% долей в ООО "Юникредит лизинг", а этой компании в свою очередь – распоряжаться 100% долей в ООО "Юникредит гарант". Кроме того, суд запретил ООО "Юникредит лизинг" и ООО "Юникредит гарант" отчуждать "имущество, балансовая стоимость которого кумулятивно составляет более 5% балансовой стоимости всех активов". "Газпром" в июне сообщил, что газоперерабатывающий комплекс в Усть-Луге построен на 32,3%, размещены заказы на основное оборудование, первые его поставки были запланированы на третий квартал этого года.
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бизнес, русхимальянс, юникредит банк
Бизнес, Русхимальянс, Юникредит банк
17:35 19.02.2025
 
Суд отклонил апелляцию Unicredit на взыскание долга по иску "Русхимальянса"

Суд отклонил апелляцию Unicredit на взыскание 462,7 млн евро по иску "Русхимальянса"

© Unsplash/Tingey Injury Law FirmСуд, правосудие
Суд, правосудие
© Unsplash/Tingey Injury Law Firm
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МОСКВА, 19 фев – ПРАЙМ. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (Санкт-Петербург) поддержал нижестоящую инстанцию, взыскавшую по иску ООО "Русхимальянс", совместного предприятия "Газпрома" и "Русгаздобычи", около 462,7 миллиона евро (около 44,3 миллиарда рублей по текущему курсу) солидарно с немецкого Unicredit Bank AG и российского "Юникредит банка".
Как следует из сообщения в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд в среду отклонил жалобы ответчиков на принятое в июне решение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, после чего оно вступило в законную силу. Первая инстанция взыскала с банков более 453,1 миллиона евро долга по выплатам по банковским гарантиям и более 9,5 миллиона евро процентов за просрочку выплат.
Семь гарантий Unicredit Bank, выданных в 2021 году, обеспечивали обязательства немецкой инжиниринговой компании Linde в качестве подрядчика по двум контрактам с истцом – от 7 июля 2021 года на строительство в районе Усть-Луги газоперерабатывающего завода и от 9 сентября 2021 года на строительство завода по производству сжиженного природного газа.
Linde в мае 2022 года приостановила исполнение обязательств по контрактам, после чего заказчик "Русхимальянс" в сентябре 2022 года и в апреле 2023 года расторг с ней контракты и потребовал вернуть неотработанные авансы и возместить убытки. Поскольку Linde проигнорировала требования, заказчик обратился за выплатами к банку-гаранту, а впоследствии и с иском к нему и родственному российскому банку.
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в мае по заявлению истца наложил арест на активы Unicredit Bank и связанных с ним российских юрлиц в пределах около 462,7 миллиона евро. В частности, на принадлежащие немецкому банку и АО "Юникредит банк" ценные бумаги, денежные средства (в том числе которые будут поступать), находящиеся на всех банковских счетах, в том числе корреспондентских и иных счетах за исключением счетов типа "С", счетов типа "И", недвижимое имущество.
Суд также запретил "Юникредит банку" распоряжаться 100% долей в ООО "Юникредит лизинг", а этой компании в свою очередь – распоряжаться 100% долей в ООО "Юникредит гарант". Кроме того, суд запретил ООО "Юникредит лизинг" и ООО "Юникредит гарант" отчуждать "имущество, балансовая стоимость которого кумулятивно составляет более 5% балансовой стоимости всех активов".
"Газпром" в июне сообщил, что газоперерабатывающий комплекс в Усть-Луге построен на 32,3%, размещены заказы на основное оборудование, первые его поставки были запланированы на третий квартал этого года.
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2025
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БизнесРусхимальянсЮникредит банк
 
 
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