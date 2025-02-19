https://1prime.ru/20250219/sud-855077227.html
Суд отклонил апелляцию Unicredit на взыскание долга по иску "Русхимальянса"
Суд отклонил апелляцию Unicredit на взыскание долга по иску "Русхимальянса" - 19.02.2025, ПРАЙМ
Суд отклонил апелляцию Unicredit на взыскание долга по иску "Русхимальянса"
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (Санкт-Петербург) поддержал нижестоящую инстанцию, взыскавшую по иску ООО "Русхимальянс", совместного предприятия... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T17:35+0300
2025-02-19T17:35+0300
2025-02-19T17:35+0300
бизнес
русхимальянс
юникредит банк
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МОСКВА, 19 фев – ПРАЙМ. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (Санкт-Петербург) поддержал нижестоящую инстанцию, взыскавшую по иску ООО "Русхимальянс", совместного предприятия "Газпрома" и "Русгаздобычи", около 462,7 миллиона евро (около 44,3 миллиарда рублей по текущему курсу) солидарно с немецкого Unicredit Bank AG и российского "Юникредит банка". Как следует из сообщения в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд в среду отклонил жалобы ответчиков на принятое в июне решение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, после чего оно вступило в законную силу. Первая инстанция взыскала с банков более 453,1 миллиона евро долга по выплатам по банковским гарантиям и более 9,5 миллиона евро процентов за просрочку выплат. Семь гарантий Unicredit Bank, выданных в 2021 году, обеспечивали обязательства немецкой инжиниринговой компании Linde в качестве подрядчика по двум контрактам с истцом – от 7 июля 2021 года на строительство в районе Усть-Луги газоперерабатывающего завода и от 9 сентября 2021 года на строительство завода по производству сжиженного природного газа. Linde в мае 2022 года приостановила исполнение обязательств по контрактам, после чего заказчик "Русхимальянс" в сентябре 2022 года и в апреле 2023 года расторг с ней контракты и потребовал вернуть неотработанные авансы и возместить убытки. Поскольку Linde проигнорировала требования, заказчик обратился за выплатами к банку-гаранту, а впоследствии и с иском к нему и родственному российскому банку. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в мае по заявлению истца наложил арест на активы Unicredit Bank и связанных с ним российских юрлиц в пределах около 462,7 миллиона евро. В частности, на принадлежащие немецкому банку и АО "Юникредит банк" ценные бумаги, денежные средства (в том числе которые будут поступать), находящиеся на всех банковских счетах, в том числе корреспондентских и иных счетах за исключением счетов типа "С", счетов типа "И", недвижимое имущество. Суд также запретил "Юникредит банку" распоряжаться 100% долей в ООО "Юникредит лизинг", а этой компании в свою очередь – распоряжаться 100% долей в ООО "Юникредит гарант". Кроме того, суд запретил ООО "Юникредит лизинг" и ООО "Юникредит гарант" отчуждать "имущество, балансовая стоимость которого кумулятивно составляет более 5% балансовой стоимости всех активов". "Газпром" в июне сообщил, что газоперерабатывающий комплекс в Усть-Луге построен на 32,3%, размещены заказы на основное оборудование, первые его поставки были запланированы на третий квартал этого года.
https://1prime.ru/20250211/sud-854844567.html
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бизнес, русхимальянс, юникредит банк
Бизнес, Русхимальянс, Юникредит банк
Суд отклонил апелляцию Unicredit на взыскание долга по иску "Русхимальянса"
Суд отклонил апелляцию Unicredit на взыскание 462,7 млн евро по иску "Русхимальянса"
МОСКВА, 19 фев – ПРАЙМ. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (Санкт-Петербург) поддержал нижестоящую инстанцию, взыскавшую по иску ООО "Русхимальянс", совместного предприятия "Газпрома" и "Русгаздобычи", около 462,7 миллиона евро (около 44,3 миллиарда рублей по текущему курсу) солидарно с немецкого Unicredit Bank AG и российского "Юникредит банка".
Как следует из сообщения в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд в среду отклонил жалобы ответчиков на принятое в июне решение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, после чего оно вступило в законную силу. Первая инстанция взыскала с банков более 453,1 миллиона евро долга по выплатам по банковским гарантиям и более 9,5 миллиона евро процентов за просрочку выплат.
Семь гарантий Unicredit Bank, выданных в 2021 году, обеспечивали обязательства немецкой инжиниринговой компании Linde в качестве подрядчика по двум контрактам с истцом – от 7 июля 2021 года на строительство в районе Усть-Луги газоперерабатывающего завода и от 9 сентября 2021 года на строительство завода по производству сжиженного природного газа.
Linde в мае 2022 года приостановила исполнение обязательств по контрактам, после чего заказчик "Русхимальянс" в сентябре 2022 года и в апреле 2023 года расторг с ней контракты и потребовал вернуть неотработанные авансы и возместить убытки. Поскольку Linde проигнорировала требования, заказчик обратился за выплатами к банку-гаранту, а впоследствии и с иском к нему и родственному российскому банку.
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в мае по заявлению истца наложил арест на активы Unicredit Bank и связанных с ним российских юрлиц в пределах около 462,7 миллиона евро. В частности, на принадлежащие немецкому банку и АО "Юникредит банк" ценные бумаги, денежные средства (в том числе которые будут поступать), находящиеся на всех банковских счетах, в том числе корреспондентских и иных счетах за исключением счетов типа "С", счетов типа "И", недвижимое имущество.
Суд также запретил "Юникредит банку" распоряжаться 100% долей в ООО "Юникредит лизинг", а этой компании в свою очередь – распоряжаться 100% долей в ООО "Юникредит гарант". Кроме того, суд запретил ООО "Юникредит лизинг" и ООО "Юникредит гарант" отчуждать "имущество, балансовая стоимость которого кумулятивно составляет более 5% балансовой стоимости всех активов".
"Газпром" в июне сообщил, что газоперерабатывающий комплекс в Усть-Луге построен на 32,3%, размещены заказы на основное оборудование, первые его поставки были запланированы на третий квартал этого года.
Unicredit добился в суде Лондона отмены запрета против "Русхимальянса"