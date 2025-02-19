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"Вышли не все". Подразделения ВСУ попали в окружение в андреевском "мешке"

"Вышли не все". Подразделения ВСУ попали в окружение в андреевском "мешке" - 19.02.2025, ПРАЙМ

"Вышли не все". Подразделения ВСУ попали в окружение в андреевском "мешке"

ВС России заняли село Улаклы в зоне андреевского "мешка" на Кураховском направлении, в результате чего украинские подразделения попали в окружение. По данным... | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T15:57+0300

2025-02-19T15:57+0300

2025-02-19T16:50+0300

спецоперация на украине

всу

окружение

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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. ВС России заняли село Улаклы в зоне андреевского "мешка" на Кураховском направлении, в результате чего украинские подразделения попали в окружение. По данным издания "Страна.ua", ВСУ утратили контроль над ситуацией еще две недели назад, но командование рапортовало, что "все там держит".В статье издания "Страна.ua" приводятся данные украинского военного корреспондента Богдана Мирошникова, который сообщил в своем Telegram-канале, что после взятия российскими войсками села Улаклы украинские подразделения не смогли вывести всех своих солдат из окружения в зоне андреевского "мешка" на Кураховском направлении."К сожалению, из Улаклов вышли не все. Есть погибшие и пленные, - написал военкор. - Это можно было бы предотвратить, если бы вовремя был отдан приказ на выход из "мешка". Но это не было сделано". По утверждению Мирошникова, это произошло по той простой причине, что "генералу Тарнавскому как командующему ОТГ Донецк нужны хорошие доклады наверх, что "мы там все держим". По факту же украинские войска потеряли контроль над ситуацией на этом участке еще две недели назад, сообщил военкор. При этом в статье указывается, что части ВС России полностью перерезали главную транспортную артерию в андреевском "мешке" и продвинулись в Донецкой области.

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всу, окружение