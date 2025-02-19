https://1prime.ru/20250219/svo-855069128.html
В Раде назвали виновных в поражении Украины
В Раде назвали виновных в поражении Украины - 19.02.2025, ПРАЙМ
В Раде назвали виновных в поражении Украины
Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что Украина потерпит поражение в конфликте, если Владимир Зеленский не уволит главкома ВСУ Александра Сырского и министра | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T16:10+0300
2025-02-19T16:10+0300
2025-02-19T16:10+0300
спецоперация на украине
верховная рада
александр сырский
рустем умеров
поражение
украина
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что Украина потерпит поражение в конфликте, если Владимир Зеленский не уволит главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова. "Если президент не осуществит перезагрузку армии и не выгонит Сырского с Умеровым, это приведет к поражению. Речь идет о кислороде для борьбы, и теперь он еще более важен", - написала Безуглая в своем Telegram-канале. Безуглая неоднократно критически высказывалась в адрес руководства ВСУ, в частности главкома Александра Сырского, министра обороны Умерова экс-главкома украинских войск Валерия Залужного. В том числе Безуглая заявляла, что на Украине растет риск коллапса государственности из-за неспособности ВСУ справиться с многочисленными проблемами и повсеместной коррупции в стране.
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верховная рада, александр сырский, рустем умеров, поражение, украина
Спецоперация на Украине, Верховная рада, Александр Сырский, Рустем Умеров, поражение, УКРАИНА
В Раде назвали виновных в поражении Украины
Депутат Безуглая: Украина проиграет, если Зеленский не уволит Сырского и Умерова
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что Украина потерпит поражение в конфликте, если Владимир Зеленский не уволит главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова.
"Если президент не осуществит перезагрузку армии и не выгонит Сырского с Умеровым, это приведет к поражению. Речь идет о кислороде для борьбы, и теперь он еще более важен", - написала Безуглая в своем Telegram-канале.
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Безуглая неоднократно критически высказывалась в адрес руководства ВСУ, в частности главкома Александра Сырского, министра обороны Умерова экс-главкома украинских войск Валерия Залужного. В том числе Безуглая заявляла, что на Украине растет риск коллапса государственности из-за неспособности ВСУ справиться с многочисленными проблемами и повсеместной коррупции в стране.