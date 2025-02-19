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В Раде назвали виновных в поражении Украины - 19.02.2025, ПРАЙМ
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В Раде назвали виновных в поражении Украины
В Раде назвали виновных в поражении Украины - 19.02.2025, ПРАЙМ
В Раде назвали виновных в поражении Украины
Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что Украина потерпит поражение в конфликте, если Владимир Зеленский не уволит главкома ВСУ Александра Сырского и министра | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T16:10+0300
2025-02-19T16:10+0300
спецоперация на украине
верховная рада
александр сырский
рустем умеров
поражение
украина
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что Украина потерпит поражение в конфликте, если Владимир Зеленский не уволит главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова. "Если президент не осуществит перезагрузку армии и не выгонит Сырского с Умеровым, это приведет к поражению. Речь идет о кислороде для борьбы, и теперь он еще более важен", - написала Безуглая в своем Telegram-канале. Безуглая неоднократно критически высказывалась в адрес руководства ВСУ, в частности главкома Александра Сырского, министра обороны Умерова экс-главкома украинских войск Валерия Залужного. В том числе Безуглая заявляла, что на Украине растет риск коллапса государственности из-за неспособности ВСУ справиться с многочисленными проблемами и повсеместной коррупции в стране.
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верховная рада, александр сырский, рустем умеров, поражение, украина
Спецоперация на Украине, Верховная рада, Александр Сырский, Рустем Умеров, поражение, УКРАИНА
16:10 19.02.2025
 
В Раде назвали виновных в поражении Украины

Депутат Безуглая: Украина проиграет, если Зеленский не уволит Сырского и Умерова

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанк%Верховная Рада
%Верховная Рада - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что Украина потерпит поражение в конфликте, если Владимир Зеленский не уволит главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова.
"Если президент не осуществит перезагрузку армии и не выгонит Сырского с Умеровым, это приведет к поражению. Речь идет о кислороде для борьбы, и теперь он еще более важен", - написала Безуглая в своем Telegram-канале.
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11 февраля, 19:52
Безуглая неоднократно критически высказывалась в адрес руководства ВСУ, в частности главкома Александра Сырского, министра обороны Умерова экс-главкома украинских войск Валерия Залужного. В том числе Безуглая заявляла, что на Украине растет риск коллапса государственности из-за неспособности ВСУ справиться с многочисленными проблемами и повсеместной коррупции в стране.
 
Спецоперация на УкраинеВерховная радаАлександр СырскийРустем УмеровпоражениеУКРАИНА
 
 
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