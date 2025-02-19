https://1prime.ru/20250219/svo-855083404.html

ВС России пересекли границу РФ и зашли на территорию Украины, заявил Путин

ВС России пересекли границу РФ и зашли на территорию Украины, заявил Путин - 19.02.2025, ПРАЙМ

ВС России пересекли границу РФ и зашли на территорию Украины, заявил Путин

Бойцы 810-й бригады пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают, заявил журналистам президент РФ | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T22:27+0300

2025-02-19T22:27+0300

2025-02-19T22:28+0300

спецоперация на украине

владимир путин

вс рф

пересечение границы

курская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - ПРАЙМ. Бойцы 810-й бригады пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.Эта бригада ведет боевые действия в Курской области. "Самая последняя информация, которую мне доложили буквально час назад, сегодня ночью бойцы 810-й бригады пересекли границу РФ и Украины и вышли на территорию противника. И по всей линии боевого соприкосновения нашей войска наступают", - сказал президент.

https://1prime.ru/20250202/svo-854614382.html

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владимир путин, вс рф, пересечение границы, курская область