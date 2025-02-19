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ВС России пересекли границу РФ и зашли на территорию Украины, заявил Путин
ВС России пересекли границу РФ и зашли на территорию Украины, заявил Путин - 19.02.2025, ПРАЙМ
ВС России пересекли границу РФ и зашли на территорию Украины, заявил Путин
Бойцы 810-й бригады пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают, заявил журналистам президент РФ | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T22:27+0300
2025-02-19T22:27+0300
2025-02-19T22:28+0300
спецоперация на украине
владимир путин
вс рф
пересечение границы
курская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - ПРАЙМ. Бойцы 810-й бригады пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.Эта бригада ведет боевые действия в Курской области. "Самая последняя информация, которую мне доложили буквально час назад, сегодня ночью бойцы 810-й бригады пересекли границу РФ и Украины и вышли на территорию противника. И по всей линии боевого соприкосновения нашей войска наступают", - сказал президент.
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владимир путин, вс рф, пересечение границы, курская область
Спецоперация на Украине, Владимир Путин, ВС РФ, пересечение границы, Курская область
ВС России пересекли границу РФ и зашли на территорию Украины, заявил Путин
Путин: бойцы 810-й бригады пересекли границу РФ и вышли на территорию Украины
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - ПРАЙМ. Бойцы 810-й бригады пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.
Эта бригада ведет боевые действия в Курской области.
Названа операция ВС РФ, которая войдет во все военные учебники мира
"Самая последняя информация, которую мне доложили буквально час назад, сегодня ночью бойцы 810-й бригады пересекли границу РФ и Украины и вышли на территорию противника. И по всей линии боевого соприкосновения нашей войска наступают", - сказал президент.