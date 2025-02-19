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Страховщики рассказали, какие автомобили чаще портят вандалы
Страховщики рассказали, какие автомобили чаще портят вандалы - 19.02.2025, ПРАЙМ
Страховщики рассказали, какие автомобили чаще портят вандалы
Вандалы в России в 2024 году чаще портили автомобили китайских брендов Haval, Chery и Geely, сообщили РИА Новости эксперты Страхового дома ВСК на основании... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T08:24+0300
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Вандалы в России в 2024 году чаще портили автомобили китайских брендов Haval, Chery и Geely, сообщили РИА Новости эксперты Страхового дома ВСК на основании данных по каско. "В 2024 году вандалы стали чаще повреждать автомобили россиян... В основном жертвами вандалов становились владельцы автомобилей китайских брендов – Haval (14%), Chery (9,2%) и Geely (8,8%)", - отметили они. "Также в связи с противоправными действиями третьих лиц в компанию часто обращались обладатели Kia (7,6%), ВАЗ (7,4%), Hyundai (6,8%). Наиболее "востребованными" у преступников моделями авто стали Tiggo (8,5%), Granta (3%) и Creta (2,4%)", - добавили эксперты. По оценкам компании, доля обращений по каско в связи с противоправными действиями третьих лиц составляет около 7%. В целом число происшествий по данному риску выросло за последний год на 19%. Пик страховых событий из-за вандалов пришелся на март (13%) и апрель (12%). Реже всего россияне становились жертвами преступников в сентябре (9,7%) и феврале (10%), выяснили эксперты. В число регионов, где чаще всего происходили повреждения автомобилей из-за противоправных действий вандалов, вошли: Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Самарская, Нижегородская, Свердловская области и Татарстан.
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бизнес, chery, geely, haval, авто
Бизнес, Chery, Geely, Haval, Авто
Страховщики рассказали, какие автомобили чаще портят вандалы
Вандалы в России в 2024 году чаще портили автомобили марок Haval, Chery и Geely
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Вандалы в России в 2024 году чаще портили автомобили китайских брендов Haval, Chery и Geely, сообщили РИА Новости эксперты Страхового дома ВСК на основании данных по каско.
"В 2024 году вандалы стали чаще повреждать автомобили россиян... В основном жертвами вандалов становились владельцы автомобилей китайских брендов – Haval (14%), Chery (9,2%) и Geely (8,8%)", - отметили они.
"Также в связи с противоправными действиями третьих лиц в компанию часто обращались обладатели Kia (7,6%), ВАЗ (7,4%), Hyundai (6,8%). Наиболее "востребованными" у преступников моделями авто стали Tiggo (8,5%), Granta (3%) и Creta (2,4%)", - добавили эксперты.
По оценкам компании, доля обращений по каско в связи с противоправными действиями третьих лиц составляет около 7%. В целом число происшествий по данному риску выросло за последний год на 19%.
Пик страховых событий из-за вандалов пришелся на март (13%) и апрель (12%). Реже всего россияне становились жертвами преступников в сентябре (9,7%) и феврале (10%), выяснили эксперты.
В число регионов, где чаще всего происходили повреждения автомобилей из-за противоправных действий вандалов, вошли: Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Самарская, Нижегородская, Свердловская области и Татарстан.
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