https://1prime.ru/20250219/vandalizm-855050808.html

Страховщики рассказали, какие автомобили чаще портят вандалы

Страховщики рассказали, какие автомобили чаще портят вандалы - 19.02.2025, ПРАЙМ

Страховщики рассказали, какие автомобили чаще портят вандалы

Вандалы в России в 2024 году чаще портили автомобили китайских брендов Haval, Chery и Geely, сообщили РИА Новости эксперты Страхового дома ВСК на основании... | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T08:24+0300

2025-02-19T08:24+0300

2025-02-19T08:24+0300

бизнес

chery

geely

haval

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/84029/95/840299553_0:253:3191:2048_1920x0_80_0_0_3a3e25d2c6ad7ab1fb7c1ff67afa1ebb.jpg

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Вандалы в России в 2024 году чаще портили автомобили китайских брендов Haval, Chery и Geely, сообщили РИА Новости эксперты Страхового дома ВСК на основании данных по каско. "В 2024 году вандалы стали чаще повреждать автомобили россиян... В основном жертвами вандалов становились владельцы автомобилей китайских брендов – Haval (14%), Chery (9,2%) и Geely (8,8%)", - отметили они. "Также в связи с противоправными действиями третьих лиц в компанию часто обращались обладатели Kia (7,6%), ВАЗ (7,4%), Hyundai (6,8%). Наиболее "востребованными" у преступников моделями авто стали Tiggo (8,5%), Granta (3%) и Creta (2,4%)", - добавили эксперты. По оценкам компании, доля обращений по каско в связи с противоправными действиями третьих лиц составляет около 7%. В целом число происшествий по данному риску выросло за последний год на 19%. Пик страховых событий из-за вандалов пришелся на март (13%) и апрель (12%). Реже всего россияне становились жертвами преступников в сентябре (9,7%) и феврале (10%), выяснили эксперты. В число регионов, где чаще всего происходили повреждения автомобилей из-за противоправных действий вандалов, вошли: Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Самарская, Нижегородская, Свердловская области и Татарстан.

https://1prime.ru/20250219/avto-854994378.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, chery, geely, haval, авто