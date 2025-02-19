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В ВТБ рассказали, как "синтетические люди" решают вопросы клиентов

В ВТБ рассказали, как "синтетические люди" решают вопросы клиентов - 19.02.2025, ПРАЙМ

В ВТБ рассказали, как "синтетические люди" решают вопросы клиентов

Все входящие вопросы в колл-центре ВТБ обрабатываются с помощью искусственного интеллекта (ИИ) - "синтетические люди" помогают решить более 60% вопросов, заявил | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T04:17+0300

2025-02-19T04:17+0300

2025-02-19T04:17+0300

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - ПРАЙМ. Все входящие вопросы в колл-центре ВТБ обрабатываются с помощью искусственного интеллекта (ИИ) - "синтетические люди" помогают решить более 60% вопросов, заявил РИА Новости зампредседателя правления банка Вадим Кулик. "Сегодня в банке не существует ни одного процесса и системы, где нет компонентов ИИ. Особенно если мы говорим об элементах, связанных с обслуживанием наших клиентов … Голосовой помощник в умной колонке, ИИ-чат-бот в "ВТБ Онлайн", в колл-центре в действительности с вами уже тоже часто говорят "синтетические люди", обрабатывая все обращения клиентов на входе и помогая разрешить более 60% вопросов", - сказал Кулик. При этом он подчеркнул, что банк использует тысячи ИИ-моделей, поэтому проще сказать, где их нет. По его словам, в период с 2022 года по 2024-й количество процессов и сервисов ВТБ, в которых используются модели продвинутой аналитики, увеличилось более чем вдвое. "Мы исповедуем крайний прагматизм: модель должна окупаться обязательно на горизонте двух лет, если не окупается, мы не делаем", - добавил зампред.

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технологии, банки, финансы, екатеринбург, втб